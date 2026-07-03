Sueca habilita un parking gratuito con 200 plazas en Les Palmeres

El Ayuntamiento de Sueca, a través de la concejalía de Urbanismo, ha puesto a disposición de la ciudadanía y residentes de la zona marítima, un nuevo aparcamiento municipal gratuito ubicado en la avenida de la Isla de Tabarca, en Les Palmeres. “Todos los años, cuando llega la temporada estival, este tema se convierte en una necesidad por el aumento de la población, y las zonas habilitadas, en algunos casos, resultan insuficientes. Por este motivo, hemos conseguido acondicionar una nueva superficie, anexa a otras zonas de parking público, con el objetivo de acabar con los problemas de estacionamiento”, ha señalado el concejal de Urbanismo, Julio Serra.

El nuevo parking municipal tiene una superficie de 3.500 m² y ofrecerá entre 180 y 200 nuevas plazas de aparcamiento, que se sumarán a las ya existentes hasta alcanzar un total de 550 en esa zona de Les Palmeres, junto a la iglesia al aire libre. “Además, estamos trabajando para habilitar nuevas zonas de aparcamiento en otros lugares, como Motilla, Bega de Mar y Fernandet, con la intención de poder mitigar los problemas de aparcamiento”, señala Serra.