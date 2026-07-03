Otro verano de incertidumbre en el Alzira FS: “Si se da la opción, la directiva decidirá si jugamos en Primera o en Segunda División”

“Si se da la opción, la directiva decidirá si el Alzira FS jugará en Primera o en Segunda División”. El club alzireño vuelve a vivir los quince días más inciertos de su historia. Si el año pasado se podía tener la certeza, o un alto porcentaje de posibilidades de que se podía jugar en Primera, este año la incógnita es máxima.Los representantes del CD Xota y del aún presidente del Ribera Navarra, Ramón Lázaro, se reunieron el miércoles para aclarar la situación del equipo de Irurtzun, que en la última temporada salvó la categoría en competencia con el Family Cash Alzira FS, que acabó descendiendo.

Asistentes a la asmablea del Alzira FS. / Levante-EMV

Sin embargo, nada trascendió de la reunión. El Xota recibió 135.000 € dos días antes del partido contra Ribera Navarra por parte del presidente tudelano que, según el auto del juez que investiga un presunto caso de corrupción deportiva que salpica a Lázaro, procedían de una subvención recibida por el club de la ribera del Ebro. Este acuerdo era reversible antes del 2 de julio. El problema para Xota es la deuda que arrastra y los pagos que ha de afrontar para inscribirse en liga. Unos 60.000 € en concepto de aval así como los gastos de licencias y tramitaciones de las inscripciones. Posiblemente devolver el dinero le abocaría a la desaparición, si bien hay un empresario castellonense, Jaime Aldeguer, que estaba interesado en la adquisición del club.

Mientras todo se resuelve, y con muchas más dudas de aceptar la plaza en Primera División, la directiva alzireña sigue reforzando y particularmente, valencianizando, el equipo. Tras la llegada de los hermanos Parreño, se presentó a otro joven levantinista, Benages, un ala zurdo de 19 años, que ha estado compitiendo los dos últimos años en la categoría de plata en el conjunto granota. Benages es intenso defensivamente y ha marcado diez goles esta temporada, ocho en liga y dos en Copa del Rey.

La última incorporación es un ilustre veterano de 30 años. En la temporada que coincidirán tres Nachos (Serra, Parreño y Benages), habrá dos Alejandro García. El “joven veterano” ya es conocido como Lechero. El fichaje se le llama Álex García y como el murciano, también ha estado el ElPozo donde ha marcado siete goles este año. La temporada anterior consiguió 23 con el campeón de liga de Segunda, el Real Betis, uno en el Palau d’Esports contra su actual equipo. El alicantino llega para sustituir la baja de Pablo García, fichado por el Servigroup Peñíscola, que pagó su cláusula de rescisión. Alex coincidió con Rubi hace once años, en el Hércules San Vicente y fichó por ElPozo para jugar posteriormente en Viña Albali, Levante, Ribera Navarra, Meta Catania (Italia) y África Ceutí antes de fichar por el Betis.

La plantilla está compuesta por los porteros Pereira y Nacho Serra; los cierres Joan y Rubi; los alas Alberto, Benages, Lechero, Parreño, Peiró y Rochina y los pívots Álex García, Arechaga y Rosental.

Presupuesto de 721.000 euros

Este martes se ha celebrado la asamblea de socios en la que se presentó el presupuesto de la próxima temporada que asciende a 721.000 euros, de los cuales 440.000 se saldarán con patrocinios. El coste de la plantilla será de 194.000 euros. El presidente, Vicent Fontana, explicó que “en dos años, el coste de la Primera División ha aumentado un 35%, subida de la que hemos podido asumir el 30%. La deuda actual es de 42.000 euros que será saldada con el crédito suscrito”. Los abonados han renovado su pase en un 70% de los 1.600 que se registraron el año pasado.

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