Detenido un hombre por masturbarse ante unos menores en un parque de Cullera

Agentes de la Policía Local de Cullera procedieron este viernes a la detención de un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de exhibicionismo en presencia de menores. Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde en las inmediaciones de la Plaça Constitució, concretamente en la zona recreativa del Edificio Parque Oasis de la localidad costera.

La intervención policial se desencadenó gracias a la rápida colaboración ciudadana. Un vecino de la zona presenció cómo un varón se estaba masturbando a la vista de varios menores que jugaban en el parque e inmediatamente telefoneó a un amigo, miembro de la Policía Local del municipio. El agente, a pesar de no encontrarse de servicio en ese instante, activó con celeridad el protocolo alertando a la central, lo que permitió que la patrulla V-8 se personara de urgencia en el lugar de los hechos.

Testigos de excepción

Al llegar al parque, los agentes se entrevistaron con los familiares de los menores afectados. Entre los testigos se encontraba el abuelo de los niños, que tuvo que actuar como intérprete, y el propio padre de los menores. Los progenitores confirmaron consternados las acciones del exhibicionista y explicaron que se habían visto obligados a retirar precipitadamente a los pequeños del recinto para evitar que continuaran presenciando la escena.

Como dato singular del suceso, durante la identificación de los afectados y el asesoramiento sobre los trámites legales a seguir, los agentes constataron que el padre de los niños es un sargento en activo del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que se encuentra pasando unos días en la comarca de la Ribera Baixa.

Puesto a disposición judicial

Tras ser informado con claridad de los motivos de su arresto, fuentes policiales confirman que el detenido contaba ya con antecedentes por causas parecidas, el presunto autor de los hechos fue trasladado inicialmente a un centro de salud de la localidad para someterse a una exploración médica pertinente.

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Posteriormente, las fuerzas de seguridad locales transfirieron la custodia del arrestado al puesto de la Guardia Civil de Cullera, que ha instruido las diligencias a prevención antes de su inmediata puesta a disposición judicial.