Doce alumnos de Algemesí se quedan sin plaza para iniciar primero de Bachillerato

Doce alumnos de cuarto de ESO de Algemesí no tienen plaza para cursar primero de bachillerato. Ni en Algemesí, ni en ningún otro lugar. Las listas publicadas estos días con los centros asignados para pasar a Bachillerato han creado consternación en decenas de familias que no han visto respetada su elección de centro, en el mejor de los casos, y han sido derivadas a otro centro de Algemesí. Y otras que, en un escenario peor, se han encontrado con que la plaza asignada está en otro municipio. Aún hay otra situación más desoladora, la que abre este párrafo: los doce jóvenes que no tienen plaza en ningún centro. Se trata de cinco estudiantes que habían escogido el IES Bernat Guinovart como primera opción y otros siete que habían optado por el IES Sant Vicent Ferrer o por el colegio Maristas y que no han podido conseguir plaza en estos centros y no se les ha asignado ningún otro.

La comunidad educativa del IES Bernat Guinovart de Algemesí ya manifestó hace unos días su rotundo rechazo a la decisión de la Conselleria de Educación de no autorizar la creación de un tercer grupo de primero de Bachillerato de cara al curso 26-27. El instituto ha recibido este curso un total de 96 solicitudes de admisión, a las que hay que sumar otros seis estudiantes repetidores. Este volumen de demanda genera un exceso de 26 alumnos, “el equivalente a una clase entera”, dicen desde el instituto, por lo que pidieron a la conselleria que creara una tercera clase de primero de Bachillerato, como han tenido en ocasiones anteriores, explican.

Educación deniega crear un tercer primero

La conselleria, sin embargo, no ha autorizado esta nueva clase. Desde la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) señalan que esta negativa es una situación que nunca antes se había producido, ya que “la conselleria siempre había garantizado la escolarización en el centro elegido autorizando la apertura de grupos, incluso cuando el exceso de demanda era inferior a 26 estudiantes”. Las familias defienden que el instituto dispone del profesorado, los espacios y las instalaciones requeridas para asumir a este alumnado con total normalidad. Por ello, la AFA cree que se trata de "una decisión arbitraria, injustificable y perjudicial para el alumnado y para sus familias". "¿Cómo puede un gobierno que impulsa una llamada Ley de Libertad Educativa limitarla de esta manera cuando se trata de un centro público con demanda real, continuada y demostrada?". También el claustro del IES Bernat Guinovart ha trasladado al inspector educativo su rechazo ante la negativa. Los docentes recuerdan el esfuerzo depositado durante los últimos años para mejorar la relación y la confianza con las familias de Algemesí.

¿Cómo puede un gobierno que impulsa una llamada Ley de Libertad Educativa limitarla de esta manera cuando se trata de un centro público con demanda real, continuada y demostrada? Junta Directiva de l'AFA de l'IES Bernat Guinovart

El claustro también reprocha a la administración el uso del concepto de libertad educativa, y considera paradójico que no se aplique "para garantizar la voluntad de las familias de ir al centro público y en valenciano que han escogido". Finalmente, los docentes piden el apoyo explícito del inspector educativo para abrir este tercer grupo: "No encontramos ninguna razón pedagógica u organizativa de peso para denegar hacer efectiva la voluntad de las familias".

Ante la negativa de Educación, un total de treinta alumnos que habían escogido este instituto como primera opción no han visto respetada su opción: 21 han sido derivados al IES Sant Vicent Ferrer, 2 al IES Els Èvols de l’Alcúdia, 1 al IES Parra de Alzira y 1 más al colegio concertado María Inmaculada de Carcaixent. A estos hay que sumar los otros cinco sin plaza, y otros siete de otros centros que tampoco disponen de plaza.

Familias “cabreadas”

Las familias están “cabreadas”, aseguran desde el centro. Vicent Sanchis ya ha presentado una reclamación a través de la plataforma de admisión y ha escrito una queja al inspector de Educación. Su hija, que estudiaba en Maria Auxiliadora, había elegido el Guinovart para estudiar: “Por el prestigio, porque conocemos a los profesores, sus amigas iban allí y nuestros sobrinos estudian allí y están contentos”. No obstante, no han respetado su elección y la han derivado al IES Sant Vicent Ferrer: “Hablan mucho de libertad educativa, pero no es efectiva para las familias. Si hay bastante gente para crear una nueva línea ¿por qué no lo hacen?”, se pregunta el padre. Su hija “está disgustada, para ella es difícil separarse de sus amigas”, asegura. El hijo de Paula Caballero también está descontento. “De momento sabe que no podrá ir al Guinovart”. En realidad, no sabe a qué centro podrá entrar, porque no ha realizado la preinscripción en el periodo ordinario y ahora deben esperar a la fase extraordinaria, que empieza el 23 de julio. “En ningún momento te planteas ir a otro pueblo. Es muy injusto que todo el alumnado de cuarto de la ESO del pueblo no pueda cursar bachillerato en su municipio”, dice. Su hijo es también alumno de Maria Auxiliadora y también quería estudiar en el IES Bernat Guinovart.

En ningún momento te planteas ir a otro pueblo. Es muy injusto que todo el alumnado de cuarto de la ESO del pueblo no pueda cursar bachillerato en su municipio Paula Caballero

Hay otro caso aún más desesperante: ”Vino una mujer árabe llorando el miércoles que había puesto como última posición a Carcaixent y decía que no tenía cómo llevar a su hija hasta allí”. Su hija estudiaba en el colegio Santa Ana de Algemesí. “No sé quién la asesoró para poner detrás de los centros de Algemesí, Carcaixent, porque además es bachillerato concertado y la mujer, que tiene tres hijos, no lo puede pagar”, cuentan.

Noticias relacionadas

Muchas de las familias afectadas han planteado su queja ante la inspección educativa, pero aún no han recibido respuesta. Este periódico ha podido contactar con la inspección y han asegurado que intentarán “encontrar acomodo para todos los alumnos en Algemesí”.