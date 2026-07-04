El Magro también se seca en l'Alcúdia y Carlet y empiezan a aparecer peces muertos

El Magro está seco desde Carlet hasta Algemesí. La desecación del río ha ido ampliándose desde que Xúquer Viu alertara el 19 de junio de que el cauce había dejado de llevar agua en Algemesí, a pesar de que apenas pocos días antes era un lecho lleno de vida, con vegetación y fauna gracias al caudal constante que se había garantizado tras la dana. Esta mañana, integrantes de esta formación ecologista, han recorrido el Magro desde l’Alcúdia hasta Carlet y han constatado la presencia de cientos de peces pequeños muertos, la ausencia de caudal y la acumulación de agua procedente de la depuradora de ambos municipios en algunos charcos dispersos, donde los peces más grandes resisten a duras penas atrapados, según relata el voluntario Isidre Pegenaute.

Isidre Pegenaute y Paco Sanz, de Xúquer Viu, este viernes, en el cauce seco del Magro en l'Alcúdia. / Perales Iborra

“Si no hay una aportación inmediata de caudal, en los próximos días habrá una mortandad importante de peces”, asegura. Desde Xúquer Viu se viene denunciando desde hace dos semanas la falta de caudal del río Magro, que tiene reconocido de acuerdo con el Plan Hidrográfico del Júcar un caudal ecológico mínimo de 230 l/s en este tramo de la Ribera. “En el embalse de Forata está entrando agua: 430 l/s. Sin embargo solo salen 130 l/s”, para Xúquer Viu esta cantidad es insuficiente para garantizar una lámina de agua constante en el curso bajo del río, un hecho que sumado a las altas temperaturas ha provocado la desecación del río. Xúquer Viu ya denunció la semana pasada este hecho en Algemesí. Y ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente porque no se garantiza el caudal ecológico reconocido por el propio Plan Hidrológico. Antes de dar este paso, los ecologistas advirtieron a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que atribuye la desecación a la naturaleza del acuífero: “Tanto desde la explotación del embalse como los usuarios del río, están respetando y cumpliendo los caudales ecológicos establecidos en las distintas masas de agua en el PHJ, aunque a pesar de ello el agua no llegue al Júcar debido a que el tramo bajo del Magro se comporta hidrológicamente como un tramo perdedor e intermitente”, aseguraban entonces.

La CHJ analiza el comportamiento del Magro

Tras las pesquisas y las denuncias realizadas por Xúquer Viu, la CHJ llegó a reconocer que “toda la información obtenida durante la explotación del sistema, así como este tipo de comportamientos hidrológicos observados en el río, constituye una fuente de información muy valiosa para los trabajos de revisión de la planificación”. Y reconocieron que “los técnicos de la confederación ya están analizando toda esta información en el marco de la elaboración del próximo Plan Hidrológico del Júcar 2028-2033”.

Peces muertos al quedarse el cauce del río sin agua. / Perales Iborra

Pocos días después de la desecación en Algemesí, el episodio alcanzó a Guadassuar y se secó el Magro en el punto en que recibe aportes de la Acequia de los Canos. Allí existe un caudalímetro de la CHJ que indicaba el paso de 60 l/s mientras Pegenaute paseaba por el cauce, que era una rambla de grava. Esta denuncia llevó a la CHJ a desplazar a sus operarios a Guadassuar: “Hemos observado que no pasa agua mientras que el SAIH indica cantidades alrededor de 50 litros por segundo. Se ha modificado el cálculo del caudal en el río utilizando otro sensor”. También informaron del desplazamiento de un equipo de aforadores de la CHJ a la zona “para recopilar datos sobre el terreno”. “También se está aforando en Guadassuar. Con los datos de los aforos que se obtengan sobre el terreno se valorará y analizará con más precisión la realidad hidrológica de la cuenca del río Magro”, concretaban.

Agua sin oxígeno en l’Alcúdia

Ahora el episodio de desecación remonta el río: “Aguas arriba del emisor de la depuradora de Carlet el río está completamente seco. Toda la poquita agua que pasa por l'Alcúdia es de la depuradora. Es una agua muy rica en nutrientes y a temperaturas muy altas, próximas a los 30 grados”, explica Isidre Pegenaute. Esta agua de la depuradora “llega a l'Alcúdia y se hace negra, está eutrofizada y se queda sin oxígeno”, lo que dificulta la supervivencia de los peces.

Una carpa agoniza en un charco del agua que aporta la depuradora. / Perales Iborra

Esta mañana el lecho seco ya estaba salpicado de peces pequeños que, sin agua y expuestos al sol, habían muerto. “No puede ser un tramo perdedor desde Carlet hasta la desembocadura”, considera Pegenaute en referencia a la justificación dada por la CHJ. Los ecologistas destacan que el Magro en su curso bajo “alberga árboles de gran porte y es un refugio para aves de gran interés como la grulla real. Hay todo un corredor de árboles grandes. Ahora, además, encuentran comida abundante porque los peces están atrapados y los pescan fácilmente”. Bandadas de gaviotas y garzas comparten terreno pendientes de los charcos. Hay también “pollas de agua, patos… que están ahora en época de cría, cuando los charcos se sequen tendrán que desplazarse más lejos para buscar alimento”, destaca. La desecación del río está relacionada, según Xúquer Viu, “con la sobreexplotación de los recursos naturales, que es una constante y está en la base del problema del agua”. Representa “una pérdida de biodiversidad y de patrimonio natural para todos los pueblos de la Ribera”. Además, supone “un agravio comparativo con la situación en el río Albaida, donde la presa de Bellús suelta más agua (250 l/s) de la que recibe (180 l/s) para mantener el caudal ecológico”, asegura Pegenaute. Los ecologistas estudian presentar una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.