Acuerdo 'histórico' para reactivar las obras de urbanización del mayor polígono de Alzira tras 25 años de parálisis

El Ayuntamiento de Alzira y los empresarios del polígono industrial de la Carretera de Albalat han alcanzado un acuerdo para desbloquear las obras de urbanización de la mayor área industrial de la ciudad, que llevan casi 25 años paralizadas, tras prácticamente quince meses de negociaciones después de que el consistorio apretara el acelerador para intentar dar solución a un problema histórico con la aprobación a finales de 2024 del nuevo Programa de Actuación Integrada (PAI) diseñado para finalizar el desarrollo de este sector que abarca 930.000 m2, un documento que estimaba el coste de las obras en casi 17 millones de euros.

Agustí Perales Iborra

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y el presidente de la asociación empresarial (AEA), Raúl Tudela, han presentado este lunes un acuerdo junto al abogado Arturo Terol y el técnico de Urbanismo José Luis Gallego, que no han dudado en calificar de “histórico” y han señalado que cuenta con el respaldo del 54 % de la superficie del polígono. Según han detallado, las empresas más grandes de Carretera de Albalat respaldan el mismo.

El acuerdo alcanzado divide en seis fases la ejecución de las obras -cinco más la que corresponde a la diputación como titular de la carretera CV-505- con un período estimado de ejecución de cinco años y el compromiso de que mientras no se acabe una fase no se inicia la siguiente para garantizar que las cuotas que abonan los empresarios se destinan a financiar las obras. El ayuntamiento, por su parte, asume el coste de la red de saneamiento que discurre bajo la CV-505, con una inversión estimada en 1.250.000 euros y expresa el compromiso de colaborar económicamente en las diferentes fases con la voluntad de minimizar el impacto sobre los empresarios, si bien en este caso no se ha concretado la cuantía, según ha explicado Alfons Domínguez. El acuerdo también contempla facilidades de pago a través del fraccionamiento de las cuotas urbanísticas, contempla la devolución de avales a los empresarios de intentos anteriores de urbanización -el actual es el tercero en los últimos 25 años-, elimina la obligación de los propietarios de aportar avales que garanticen el desarrollo de las obras, además de otros aspectos de protección de las licencias de actividad de las empresas.

Seguridad para el futuro

Tanto el alcalde como el presidente de la Associació Empresarial d’Alzira, Raúl Tudela, han destacado que se trata de una obra necesaria que ofrece garantías jurídicas de futuro a las empresas y a los trabajadores -en el polígono tienen parcelas 180 propietarios y se estima en torno a los 3.500 los trabajadores de las diferentes empresas- y permitirá afrontar nuevos retos como la constitución de una Entidad de Gestión y Modernización (EGM) que permitan optar a subvenciones para crear un área industrial “de vanguardia”.

Tudela también ha indicado que las obras de urbanización y la consolidación del polígono también pueden contribuir a alcanzar otra antigua reivindicación como es la conexión directa con la autopista mientras que el alcalde ha revelado que la Confederación Hidrográfica del Júcar trabaja en un estudio para intentar dar una solución al barranco de la Murta, que desemboca en perpendicular sobre la CV-505 y provoca inundaciones de forma repetida.

La diputación asume la carretera

El desarrollo del sector también implica a la diputación que, como titular de la carretera, asumirá una inversión próxima a los 3 millones de euros, de acera a acera con la ampliación de la calzada que conlleva -la presión realizada desde Alzira no ha logrado una inversión mayor-, por lo que el importe final que se repercutirá a los propietarios ronda los 14 millones de euros. Tudela, con todo, se ha mostrado prudente, dada la coyuntura y la variabilidad de precios.

El presidente de la patronal ha destacado que el acuerdo que reactiva este polígono es muy importante para el sector empresarial de la ciudad “después de más de 25 años de bloqueo”. Arturo Terol, por su parte, ha recordado que las conversaciones para desarrollar el PAI de Carretera de Albalat se remonta incluso más años y que, en 47 años de ejercicio profesional, es la primera vez que ha visto al Ayuntamiento de Alzira alcanzar un acuerdo así. José Luis Gallego, por su parte, ha subrayado el carácter “histórico” del momento al señalar que hay muy pocos precedentes similares en España y que el acuerdo puede servir de modelo para otras áreas consolidadas como este polígono, que dieron sus frutos en su momento aunque, actualmente, sin la urbanización completa, representan un lastre.

A partir del 1 de septiembre se abrirá el plazo para que las empresas del polígono se adhieran al acuerdo. “Esta es la primera piedra, la piedra angular, y empieza un proceso que aún será largo”, apostilló Tudela.

Éste es el tercer intento que impulsaba el ayuntamiento para finalizar la urbanización del mayor polígono industrial de Alzira después de que allá por el año 2002 se paralizaran las obras cuando ya se habían adjudicado con el objetivo de reducir los costes de una intervención que los empresarios calificaban de faraónicas y que, por entonces, se elevaba a 2.161 millones de pesetas. Desde entonces, se han llevado a cabo actuaciones puntuales como la construcción de colectores o la reordenación acometida por la Diputación de València en el primer tramo de la travesía, el más próximo al área comercial. La aprobación del PAI a finales de 2024 dio paso a una mesa de negociación en la que estaban presente el ayuntamiento, la AEA y empresarios del polígono, que ha ido cerrando flecos hasta alcanzar el acuerdo.