Algemesí suspende actividades al aire libre y Alzira abre el refugio de Cruz Roja por la ola de calor

Los ayuntamientos de diversos municipios de la Ribera han adoptado medidas preventivas debido a la ola de calor que azota desde este domingo la mayor parte de la Península y se prolongará al menos hasta el miércoles. Esas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los ciudadanos ante las temperaturas extremas que ha traído consigo la ola de calor.

En el caso de Algemesí, una de las principales medidas es la suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre y de las escuelas multideportivas municipales. El polideportivo municipal quedará abierto únicamente para permitir la entrada a la piscina de verano. También quedan suspendidas todas las actividades dirigidas a personas mayores y de la tercera edad.

Además, se ha decretado que las escuelas de verano municipales deberán finalizar la jornada, como máximo a las 12:30 h y solo se permitirán las actividades al aire libre con agua hasta las 11:00 h. Otro edificio municipal como el cementerio también permanecerá cerrado a partir de las 12:30h.

En Alzira, se han decretado otras medidas para combatir la ola de calor tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de esta mañana. En primer lugar, se han habilitado diferentes espacios municipales como refugios climáticos, especialmente dirigidos para proteger a las personas más vulnerables a los efectos del calor extremo.

En colaboración con la Cruz Roja se ha puesto en marcha un refugio climático destinado a la atención de personas sin hogar. Este refugio se ha habilitado en la sede local de La Cruz Roja , en la calle Sant Vicent de Paül. Estas instalaciones permiten acoger un máximo de ocho personas donde los usuarios podrán descansar, ducharse o lavar la ropa.

También, el ayuntamiento recuerda que los parques funcionan como refugios climáticos,ya que están dotados de bancos, sombra y fuentes de agua. Concretamente estos parques son: Parc Alquenència, Parc de les Basses, Parc dels Furs i Parc Pere Crespí. Otros espacios municipales que el ayuntamiento de Alzira declara como refugios son los siguientes:

Centre de Participació Ciutadana (CPC) - Plaça de Jesús, nº1. Abierto de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h.

Biblioteca - Plaça Lletres Valencianes, nº5. Abierto de lunes a viernes de 9.00 a 14.00h.

Biblioteca - Plaça Lletres Valencianes, nº5. Abierto de martes a domingo de 11:00h a 13:30 h en julio.

Centre social del Barri de les Basses – Carrer Salvador Perlés 80. Abierto de 17:00 a 19:00 h de lunes a viernes

Centre de Jubilats “La Parilla” - Avinguda Sants Patrons nº9. Abierto de 11:00 a 13:30 h de lunes a domingo.

El ayuntamiento también ha establecido medidas preventivas contra incendios como la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través; la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en terreno forestal y también la suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para la circulación deportiva por terrenos forestales.

El Ayuntamiento de Carcaixent, por su parte, recomienda refugiarse de las altas temperaturas durante las horas centrales del día (12:00h-18:00h), buscar las zonas sombra, en caso de tener que salir a la calle, o los espacios climatizados como la Biblioteca, la piscina o el Mercado Municipal.

También se ha decretado el cierre del Parque Natural Municipal Hort de Soriano-Font de la Parra. Avisan asimismo de que los edificios municipales estarán abiertos durante sus horas habituales de la mañana, mientras que el Centro Integral de Mayores estará abierto durante toda la jornada hasta el cierre.

Respecto al riesgo de incendios, el consistorio de Carcaixent advierte del nivel 3, extremo, por lo que se ha puesto en marcha un dispositivo de control, vigilancia y prevención por parte de un Grupo de Voluntarios de Protección civil con drones, Policía Local y Guardia Civil que fortalecerán la vigilancia durante la ola de calor.

Cullera, por su parte, también se ha reunido en el Cecopal durante la mañana del lunes y ha decretado que el personal del Ayuntamiento de Cullera que realiza su labor al aire libre finalizase la jornada a las 12.45 h, antes de lo previsto en vista de proteger su salud ante las temperaturas extremas.

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