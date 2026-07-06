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El CE Alberic no quiere volver a pasar apuros

El técnico Manuel Esteban, exjugador franjiverde, dirigirá una plantilla que ya cuenta con 16 efectivos

La plantilla del Alberic celebra una victoria en la pasada temporada.

La plantilla del Alberic celebra una victoria en la pasada temporada. / Levante-EMV

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David Chordà

Alzira

El CE Alberic no quiere sufrir el próximo año como lo ha hecho esta temporada, en la que ha salvado la categoría en la última jornada de liga. La primera de las decisiones fue sustituir al técnico Álvaro Llorca por Manuel Esteban, que ha estado dirigiendo esta temporada al At. Jonense, con el que ha sido octavo del grupo 4 de Primera FFCV. Previamente dirigió al Dénia casi tres temporadas y al Jávea en Preferente y Lliga Comunitat. Como futbolista perteneció diez temporadas a la cantera del Valencia y jugó ocho años en Tercera y Preferente. El Alberic no es nuevo para el técnico de la Pobla de Farnals fue jugador franjiverde, con el que jugó una promoción de ascenso a Tercera. Apenas unos días después de finalizar oficialmente la temporada vigente, ya cuenta con 16 efectivos. 

Para la portería se ha contado con un ilustre veterano, Cristian Liberato, de 37 años, que llega desde el Benigànim, después de haber empezado la temporada en el Ontinyent 1931. Como alternativa ha renovado Fran. En defensa han renovado los dos centrales, Rami y Sergi Noguera, a los que se incorpora otro veterano, Pablo Bonet, desde el Ontinyent de Tercera. Para el lateral derecho llega Kevin Dasí del Jove Español de División de Honor juvenil.

En la zona ancha han renovado David Martínez, Jero y Pirata mientras que se ha fichado a Nico Cabanes (Olímpic), Gerard Ortells, Zuri (Manises), Rafeta (Benigànim), Llobregat (Alzira juvenil A) y Joan Moscardó retorna su club después de un año en el SC Konstanz-Wollmatingen de Alemania.

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El ataque se fundamenta con la renovación del delantero de l’Alcúdia Rober Fernández y los jóvenes Angus Morillo, que ha jugado en el juvenil de División de Honor del Jove Español, y Adam Arguigue, proveniente del Tavernes Blanques juvenil.  

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