Un centenar de personas 'se mojan' en Antella en defensa del Xúquer y el Magro

Cerca de un centenar de personas participaron el sábado en Antella en la vigesimosegunda edición del “Mulla’t pel Xúquer”, una cita anual impulsada por la plataforma ecologista Xúquer Viu con motivo del Día Europeo de Baño en los Ríos para reivindicar que el Júcar recupere un estado saludable hasta la desembocadura de Cullera. Los promotores de esta cita que arrancó en Algemesí en 2005 leyeron un manifiesto que proclama que la lucha de los pueblos del Xúquer por un río vivo “ha de proseguir con intensidad y constancia” para evitar que éste se convierta en “una cloaca o un en río virtual sin apenas agua”, al tiempo que recuerda que del Júcar depende en gran medida la Albufera.

Otra imagen de los asistentes, dentro del agua. / Levante-EMV

Xúquer Viu informó en el acto de la denuncia formalizada esa misma semana en la Fiscalía de Medio Ambiente por el incumplimiento del caudal ecológico del Magro tras comprobar que el río “se ha secado en los últimos tres kilómetros”, como informó Levante-EMV, y de la mortandad de peces entre l’Alcúdia y Carlet precisamente por la falta de agua. “De Carlet a Algemesí no pasa ni gota”, señala el manifiesto, que recuerda que hace unos años la presión realizada logró revertir una situación similar en el Albaida, que recuperó la conectividad.

El manifiesto expresa la preocupación por el deterioro progresivo del acuífero de la Mancha Oriental, “clave para un buen estado del Xúquer y las masas de agua asociadas como l’Albufera” pero, sobre todo, por los trasvases previstos a Alicante y Murcia. “Un convenio a diez años ampliable a 25 para llevarse el agua al Vinalapó. 500 hm³ en diez años sin tener en cuenta ni el estado de la cuenta del Xúquer ni los previsibles efectos del cambio climático. Ahora también han incluido en el futuro Plan Hidrológico del Segura un trasvase de 15 hm³ hacia Lorca, Yecla y Jumilla como si el Xúquer fuera el Mississipi”.

La plataforma recordó que interpuso un contencioso contra este convenio, que fue estimado parcialmente, y que recientemente ha interpuesto un recurso de casación a la parte no estimada que tiene que resolver el Tribunal Supremo.

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“Ante situaciones de emergencia climática el ministerio firma y promueve convenios insostenibles para enviar agua a Alicante y Murcia o permite el deterioro continuo del acuífero de la Mancha Oriental. Mientras que l’Albufera y el Xúquer no tengan un buen estado ecológico, que hoy en día no tienen, la prioridad debe ser recuperar ese buen estado”, concluye el manifiesto.