Diecinueve alumnos de Sueca se quedan sin plaza en valenciano en el único instituto público de la ciudad

Un total de 19 alumnos de Sueca que solicitaron cursar Primero de ESO con lengua base en valenciano en el IES Joan Fuster no podrán acceder a esta modalidad lingüística el próximo curso. La situación ha generado un profundo malestar entre las familias afectadas, el propio centro educativo y el ayuntamiento, que consideran que la decisión de la Conselleria de Educación limita la libertad de elección tanto del centro como de la lengua de enseñanza.

El IES Joan Fuster es el único instituto público de Sueca que imparte Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Sin embargo, la planificación autorizada por la conselleria para el próximo curso contempla la creación de un grupo de Primero de ESO con lengua base en castellano, una decisión que ha reducido el número de plazas disponibles para el alumnado que había optado por el valenciano.

Ante esta situación, el pasado viernes tuvo lugar una reunión entre las familias de los alumnos excluidos, la dirección del instituto, representantes de la AMPA y el concejal de Educación del Ayuntamiento de Sueca, Xavi Fos. Durante el encuentro, los asistentes expresaron su preocupación por una medida que, a su juicio, no responde a la demanda real de las familias del municipio.

Propuestas desestimadas

Desde la dirección del centro se explicó que, durante los últimos meses, se ha trasladado en diversas ocasiones a la conselleria la necesidad de modificar la planificación prevista. Entre las propuestas planteadas figuraban la reconversión del grupo autorizado en castellano a un grupo con lengua base en valenciano o, como alternativa, la autorización de un grupo mixto que permitiera atender todas las solicitudes.

Según expuso el instituto, esta segunda opción únicamente habría supuesto un incremento de la dotación horaria del profesorado, sin necesidad de realizar cambios estructurales en la organización del centro. No obstante, la Administración educativa no ha aceptado ninguna de las alternativas planteadas.

La comunidad educativa considera que esta solución habría permitido compatibilizar la libertad de elección de las familias con una adecuada planificación educativa, garantizando que todos los estudiantes pudieran cursar sus estudios en la lengua base elegida.

La preocupación va más allá de los 19 alumnos afectados. Tanto el Ayuntamiento de Sueca como la AMPA advierten de que esta decisión también perjudica a las familias que puedan incorporarse a Sueca durante el curso o en los próximos procesos de escolarización, al reducir las posibilidades de acceder a enseñanza en valenciano en el único instituto público del municipio.

Nuevas gestiones ante la conselleria

El concejal de Educación, Xavi Fos, recogió durante la reunión el malestar expresado por las familias y mostró su compromiso para continuar realizando gestiones ante la conselleria con el objetivo de encontrar una solución que permita ampliar la oferta en valenciano y atender la demanda existente.

Por su parte, el centro educativo ha reiterado que seguirá defendiendo una reorganización de los grupos que garantice el acceso del alumnado a la modalidad lingüística elegida y evite que parte de los estudiantes se vea obligada a modificar sus preferencias o buscar plaza en otros municipios.

Mientras tanto, las familias afectadas han anunciado la presentación de un recurso administrativo para reclamar que se respete la elección realizada durante el proceso de admisión y que se garantice el derecho a estudiar en valenciano en el único instituto público de Sueca. Los afectados sostienen que la resolución adoptada por la conselleria contradice el principio de libertad educativa que la propia Administración asegura promover y confían en que aún pueda adoptarse una solución antes del inicio del próximo curso.