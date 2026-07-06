Varios incendios calcinan terrenos abandonados en el Mareny Blau de Sueca en plena ola de calor extremo

Sueca ha vivido esta tarde momentos de tensión al declararse varios incendios en terrenos abandonados de la playa, concretamente en la zona del Mareny Blau. El fuego, de origen aún por determinar, obligó a movilizar un amplio dispositivo de extinción compuesto por cuatro dotaciones de bomberos y cinco brigadas forestales, que trabajaron para evitar que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas.

Uno de los camiones de bomberos desplazados. / Levante-EMV

Dada la dificultad de acceso a algunos de los puntos afectados, la Policía Local de Sueca ha tenido que ejercer de guía para conducir a los equipos de extinción hasta la zona de los fuegos, agilizando así las tareas de control. Como medida preventiva, también se ha desplazado al lugar un soporte vital básico (SVB) y una unidad del SAMU, sin que finalmente hayan tenido que intervenir al no haberse registrado heridos ni daños en las viviendas del entorno. El calor y el mal estado de las parcelas el fuego ha propiciado que el fuego se haya propagando de una hasta otra y la rápida intervención de los servicios de energencia ha evitado males mayores.

Máxima alerta por riesgo de incendios

El episodio se produce en un contexto especialmente delicado: la Generalitat Valenciana ha establecido el nivel de preemergencia 3, el máximo dentro del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales, en todo el territorio valenciano desde este lunes hasta el jueves 9 de julio, ante un riesgo extremo de incendios forestales unido a un episodio de temperaturas muy elevadas con posibilidad de tormentas secas en el interior. La decisión conlleva restricciones como la prohibición de circular por pistas y caminos forestales, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, dentro de los parques naturales de la Comunitat, así como la suspensión de pruebas deportivas que transcurran por terreno forestal.

A esto se suma la ola de calor que atraviesa la región, con la AEMET anunciando noches tropicales y riesgo extremo de incendios en la Comunitat Valenciana, con temperaturas que pueden alcanzar los 42 grados en el interior.

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Ante este escenario, y de cara a la alerta roja prevista para mañana, el Ayuntamiento de Sueca insiste en la necesidad de que propietarios de terrenos, solares y parcelas abandonadas procedan a su limpieza y desbrozado de forma inmediata, dado que la acumulación de vegetación seca multiplica el riesgo de propagación de las llamas en episodios como el vivido en el Mareny Blau. Se recuerda además la prohibición vigente de realizar quemas de restos vegetales y el uso de maquinaria que pueda generar chispas en el entorno agrícola y forestal.