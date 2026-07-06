Més Algemesí atribuye a los recortes que 12 alumnos se hayan quedado sin plaza y reclama otra unidad de Primero de Bachillerato

El grupo político Més Algemesí atribuye directamente a los recortes aplicados por la Conselleria de Educación el déficit de plazas en los institutos públicos de la localidad que ha provocado que doce alumnos se hayan quedado sin sitio para iniciar el Bachillerato el próximo curso, ni en Algemesí ni en ningún otro municipio. Además, advierte el grupo que lidera Josep Bermúdez, esa falta de plazas provoca que todos los grupos de Primero de Bachillerato lleguen a los 35 alumnos, una situación que “compromete seriamente la calidad educativa y la atención personalizada”, denuncia Més Algemesí.

El colectivo reclama “la creación inmediata de una nueva unidad de primero de Bachillerato en un instituto público de Algemesí” con el objetivo de garantizar que “ningún alumno quede excluido de su entorno educativo natural y que los padres y madres puedan realmente escoger el centro dónde quieren que su hijo o hija curse Bachillerato” alega el portavoz de més Algemesí.

Més Algemesí señala a dos responsables de esta situación. Por un lado, a la Conselleria de Educación y, por otro, al Ayuntamiento de Algemesí. “Tanto el alcalde como la concejal han mostrado una pasividad absoluta. No han hecho nada para evitar esta situación”, apuntan en el comunicado difundido este lunes. Además, critica que no se haya exigido a la conselleria la creación de más unidades en primero de Bachillerato.

Otras familias sin plaza

El desconcierto de las familias de los doce alumnos que se han quedado sin plaza no es la única sorpresa que han generado las listas de admisiones para el próximo curso escolar 2026-2027. Otras familias de fuera de Algemesí cuyos hijos han cursado su trayectoria escolaren colegios concertados de la localidad también se ha quedado sin plazas en el que ha sido su centro educativo desdeinfantil.

El centro, según cuentan algunas madres de alumnos afectados, no les ha propuesto ninguna solución. “Nos dijeron que era imposible que nadie de fuera quitara la plaza a alumnos que estuvieran en el centro desde los tres años y no es cierto”, alega una de las madres. Las dos vías posibles ahora son: esperar al 23 de julio, cuando se publican las plazas que hayan quedado libres, o confiar en que en septiembre se produzca alguna baja y haya nuevas vacantes.

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Este periódico ha intentado recabar la versión tanto de la Conselleria de Educación como del ayuntamiento sobre las soluciones a estos alumnos que se han quedado sin plaza, sin obtener de momento una respuesta.