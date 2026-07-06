Las “Nits del Castell” de Cullera regresan con musicales, juegos de escape y una experiencia de misterio

El castillo de Cullera vuelve a convertirse este verano en uno de los grandes escenarios culturales de la costa valenciana con una nueva edición de las “Nits del Castell’, una programación que reunirá teatro, musicales, rutas teatralizadas y experiencias inmersivas dirigidas a toda la familia. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Cullera y desarrollada por JM Gestión Teatral, se celebrará del 7 de julio al 29 de agosto en el Patio de Armas del recinto medieval.

La propuesta mantiene el objetivo de convertir uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad en un referente del ocio cultural estival, con actividades que combinan interpretación, participación del público y espectáculos para todas las edades.

Uno de los principales reclamos de esta edición será el regreso de "El Musical de Juan Sin Miedo", una producción familiar que JM Gestión Teatral estrenó en 2007 y que ahora recupera coincidiendo con la proximidad de su vigésimo aniversario. Interpretado por cuatro actores, el montaje combina música, humor, fantasía y magia en una representación pensada para el público infantil y familiar. Las funciones tendrán lugar de martes a viernes a las 21.00 horas.

"Hemos querido poner en valor uno de los espectáculos más emblemáticos y queridos por el público de JM Gestión Teatral y hacerlo justo cuando se va a cumplir el veinte aniversario desde su estreno en los escenarios", explica el director de la compañía, Julio Martí Zahonero.

La programación volverá a incluir también uno de los formatos con mayor aceptación entre el público: ‘Escape Castle’, un juego de escape teatralizado que desafía a los participantes a resolver enigmas y pruebas para lograr salir de una de las salas del castillo en un tiempo máximo de 55 minutos. La actividad se desarrollará los martes y miércoles, con sesiones a las 23.15 y a las 00.30 horas.

Los asistentes podrán elegir entre cinco aventuras diferentes: La Cripta, El Orfanato, El misterioso caso de Sherlock Holmes, Vampyr y la principal novedad de este verano, Los Guardianes del Tiempo, una nueva historia que amplía la oferta de esta experiencia inmersiva.

El programa reserva los lunes para el público infantil con “La Nueva Ruta Mágica de Harry”, un recorrido teatralizado que invita a descubrir el castillo de Cullera a través de una aventura protagonizada por personajes inspirados en los cuentos populares. La actividad comenzará a partir de las 18.30 horas con distintos pases y convierte a los propios visitantes en protagonistas de la historia.

Otra de las novedades más destacadas llegará los jueves y viernes con "Asesinato en el Castillo", una experiencia interactiva en la que los participantes deberán convertirse en detectives para resolver un crimen ocurrido en el interior de la fortaleza. Organizados en grupos, los asistentes tendrán que seguir las pistas, interrogar a los personajes y descubrir quién es el culpable y en qué estancia se cometió el asesinato.

La organización recuerda que todas las actividades cuentan con aforo limitado, por lo que recomienda adquirir las entradas con antelación a través del teléfono 685 58 30 44 o en la taquilla del castillo los días de representación.

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Con esta nueva edición, las “Noches del Castillo” consolidan su apuesta por un formato que combina patrimonio, teatro y ocio familiar, reforzando la oferta cultural de Cullera durante los meses de verano y ofreciendo a vecinos y visitantes una forma diferente de disfrutar del monumento más representativo de la ciudad.