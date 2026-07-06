El robot Hugo supera las 500 cirugías en el Hospital de la Ribera

El Hospital Universitario de la Ribera ha superado las 500 intervenciones quirúrgicas realizadas mediante el robot de última generación Hugo RAS, un hito que consolida el programa de cirugía robótica del centro y su apuesta por la innovación tecnológica al servicio de los pacientes, destacan fuentes de la Conselleria de Sanitat.

Desde la incorporación de esta tecnología, en la que la conselleria invirtió 2,3 millones de euros, el Hospital de la Ribera ha extendido progresivamente su uso a distintas especialidades quirúrgicas, lo que ha permitido realizar intervenciones más precisas y con menos complicaciones quirúrgicas.

Hasta la fecha se han realizado 510 intervenciones asistidas por el robot Hugo. Por especialidades, Urología lidera la actividad, con 287 procedimientos, seguida de Coloproctología con 83 intervenciones, Cirugía Esófago-Gástrica con 70, y Ginecología con otras 70.

El director médico del Hospital de la Ribera, José Mínguez, ha destacado que “alcanzar las 500 cirugías robóticas demuestra la consolidación de un proyecto que permite ofrecer procedimientos más precisos con una visión 3D de alta definición, menos invasivos y con una recuperación más rápida para los pacientes”.

La actividad del programa se inició en Urología, donde el robot se utiliza principalmente en cirugía de próstata y riñón, tanto en casos complejos como en intervenciones de menor complejidad. Posteriormente, se incorporó la Cirugía General y Digestiva, con intervenciones como cirugía de vesícula biliar y operaciones de colon por distintas patologías.

En el ámbito de Ginecología, el robot se emplea en extirpaciones de útero o de ovario y en intervenciones más complejas de carácter oncológico.

Más recientemente, el hospital ha incorporado también la cirugía esófago-gástrica y bariátrica al programa de cirugía robótica, lo que amplía las posibilidades de tratamiento para pacientes con patologías del aparato digestivo superior y obesidad.

Una visión tridimensional de alta definición

El sistema Hugo RAS incorpora cuatro brazos robóticos autónomos y una visión tridimensional de alta definición que permite una mayor precisión durante la cirugía. Entre sus principales ventajas destacan una menor agresión quirúrgica, menos dolor postoperatorio, una reducción de las complicaciones y una recuperación más rápida de los pacientes.

El doctor Mínguez ha subrayado que “el éxito del programa no depende únicamente de la tecnología, sino también de la implicación y formación continua de los equipos multidisciplinares que participan en cada intervención”. En este sentido, ha añadido que “cirujanos, anestesistas, enfermería y el resto de profesionales han realizado un importante esfuerzo de adaptación y capacitación que ha permitido alcanzar estos excelentes resultados”.

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La consolidación del programa de cirugía robótica permite al Hospital Universitario de la Ribera seguir incorporando procedimientos de alta complejidad y ampliar las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes del departamento de salud, destacan desde la dirección.