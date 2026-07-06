Sueca proclama a Paula Beteta y Lucía Rumbau como nuevas falleras mayores

Sueca ya tiene a las máximas representantes de sus Fallas para el ejercicio 2027. La niña Paula Beteta Lledó y la joven Lucía Rumbau Ferrandis fueron proclamadas este sábado como fallera mayor infantil y fallera mayor de Sueca, respectivamente, en un acto cargado de emoción celebrado en el Centre Cultural Bernat i Baldoví.

Lucía Rumbau Ferrandis y Paula Beteta Lledó, el sábado, en su proclamación. / Levante-EMV

La ceremonia estuvo presidida por el alcalde de Sueca y presidente nato de la Junta Local Fallera, Julián Sáez, junto al presidente ejecutivo de la entidad, Pau Tomás, quienes fueron los encargados de imponer a las nuevas representantes las joyas acreditativas y hacerles entrega del tradicional cuadro-pergamino que acredita su nombramiento.

El acto comenzó con la presentación de las integrantes de las cortes de honor. En primer lugar, fueron llamadas las seis componentes de la corte de honor infantil: Lluna, Vega, Leire, Paula, Júlia y Bega. Posteriormente, recibieron su reconocimiento las integrantes de la corte de honor: María, Gema, Esther y Júlia. Todas ellas recibieron las joyas conmemorativas y un ramo de flores como recuerdo de una jornada que marca el inicio de un año muy especial.

El momento más esperado llegó con la proclamación de Paula Beteta y Lucía Rumbau, quienes, visiblemente emocionadas, agradecieron la confianza depositada en ellas para representar a las Fallas de Sueca durante el próximo ejercicio. En su intervención expresaron el orgullo que supone asumir este cargo y tuvieron palabras de agradecimiento para la Junta Local Fallera, las comisiones falleras, sus representantes, familiares, amigos y todas las personas que las han acompañado hasta este momento.

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La proclamación concluyó con la intervención del alcalde y la tradicional sesión de fotografías oficiales junto a los representantes de las 16 comisiones falleras de Sueca, El Perelló y Mareny de Barraquetes, dando así la bienvenida oficial al nuevo reinado fallero. Como colofón a la jornada, autoridades, representantes y asistentes se trasladaron al casal de la Falla del Mercat, donde se ofreció un vino de honor y tuvo lugar el tradicional brindis con el que el colectivo fallero comenzó, de manera simbólica, la cuenta atrás hacia unas Fallas de 2027 que ya se anuncian llenas de ilusión.