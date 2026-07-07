El Alzira ya tiene organizador para su centro del campo

La UD Alzira ya tiene su organizador. Se trata de Javi López, medio centro de 28 años que jugó en el Silla de Javi Pons en la temporada 2019-20. El centrocampista llega después de dos años en Italia, en la categoría Promozione -la equivalente a la Lliga Comunitat- donde jugó en el Melito hace dos campañas y en el San Nicola Chiaravalle en la que acaba de finalizar.

Aunque es valenciano, curiosamente ha desarrollado la mayor parte de su carrera amateur en las islas Baleares. Estuvo durante diez años en la cantera del Valencia CF y los tres años de juvenil en el Elche. Tras una rotura de rodilla, no siguió en el conjunto franjiverde e inició su aventura isleña. En el Manacor, en Tercera División, destacó con siete goles y 34 partidos con 19 años y lo fichó el Hospitalet para la Tercera catalana. Con pocas oportunidades volvió al Manacor. En el verano de 2019 llegó al Silla de Javi Pons pero con un potente centro del campo “que le impedía tener sitio, a lo que se le unió una lesión”. Retornó a las Islas Baleares, al Cardassar, con el que quedó campeón de la Preferente mallorquina y con su gol se logró el segundo ascenso del equipo de Sant Llorenç des Cardassar a Tercera. Logró siete tantos, aunque no sea su faceta principal. “Es un medio organizador que también puede jugar por detrás del delantero. Tiene mucha calidad técnica, valentía y decisión, buen pase largo y entre líneas. También puede jugar escalonado con un seis defensivo y tiene llegada al área”, comenta de él su nuevo entrenador.

Con el ascenso del Cardassar a Tercera, siguió en este equipo y después pasó por el Felanitx, Poblense y Alcúdia. En el verano de 2024 decidió probar en el Melito de la región italiana de Calabria y aún volvió a Cardassar a jugar los dos últimos partidos de liga y la fase de ascenso a Tercera. Esta temporada ha jugado en el San Nicola Chiaravalle, idéntica categoría que afrontará con la UD Alzira. Tras quedar tercero en liga, disputó la final por el ascenso que esta vez no pudo lograr.