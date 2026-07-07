El Castellonense se refuerza con cuatro nuevas incorporaciones

Una vez decididas las renovaciones, llegan los fichajes a la UD Castellonense. Tras el primero del ariete Adama Sangare, cuatro has sido los jugadores que se han incorporado en los últimos días. El primero, Rubén Murcia, centrocampista de 24 años que aportará calidad y trabajo. “Murci” ha jugado más de 2.000 minutos en todos los equipos que ha estado como amateur: Silla, Mirandés B, Castelló B y este año en Quintanar del Rey, en su debut en Segunda Federación. La portería se complementa con un cancerbero de 21 años, Montesinos, que también ha estado en el Quintanar. Formado en la cantera valencianista, Martín formó parte del Juvenil B del Alzira en Liga Nacional, de donde salió hacia el División de Honor del Patacona y fue el titular en el primer equipo. Este año solo ha podido jugar seis partidos en Quintanar donde tenía la competencia del ex del Vila-real, Kike Bartual. Luchando por la permanencia, Adrián Ferrandis le dio la titularidad en los tres últimos encuentros.

Los últimos fichajes llegan para los laterales. En el derecho buscará la titularidad Marc Lachèvre, jugador de 24 años con recorrido en banda. Empezó la temporada en el Bergantiños y en el mercado de invierno fichó en el At. Baleares donde ha sido titular y ha jugado el play-off de ascenso. Surgido de la cantera del Espanyol, debutó en Segunda RFEF con el filial periquito y pasó por la Peña Deportiva y el Fabril, filial del Depor, con el que fue convocado cuatro partidos. Del conjunto gallego fichó por el Alcorcón antes de ir al Bergantiños.

El lateral izquierdo de Salou, Marcel Céspedes, vuelve a la Ribera donde ya estuvo en la UD Alzira hace dos temporadas. En el mercado de invierno la Gimnástica Segoviana pagó la cláusula para llevárselo a Primera Federación. Esta temporada fue fichado por el Europa, donde solo jugó dos partidos y el segundo tramo de campaña fue al Reus, en el que ha jugado 14 de los 18 partidos que fue convocado.