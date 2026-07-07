Cinco detenidos al desarticular cuatro puntos de venta de droga en Sueca y Riola

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por tráfico de drogas en las localidades de Sueca y Riola. Los arrestados estaban perfectamente organizados ya que cada uno tenía una función específica.

A principios del mes de noviembre de 2005, los agentes tuvieron conocimiento de la posible venta de droga en diversas viviendas de Sueca. La información recabada apuntaba a la venta de cocaína y marihuana a plena luz del día e incluso a menores de edad.

El 'modus operandi' utilizado por los compradores de las sustancias estupefacientes consistía en aparcar el vehículo a escasos metros de los domicilios o en la misma puerta. En muchas ocasiones, dejaban el motor encendido y las luces de emergencias activadas. Realizaban una llamada telefónica y a los pocos minutos, salía una persona del domicilio o era el comprador quien entraba a por la droga, según ha informado la Guardia Civil. Otro método usado, especialmente por los clientes residentes en Sueca, era acudir a pie a los puntos de venta.

Con todos estos datos, los investigadores comenzaron las pesquisas para localizar los domicilios donde se estaba realizando la actividad ilegal e identificar a los responsables.

Durante la investigación, observaron que uno de los implicados realizaba el reparto de las sustancias estupefacientes a los domicilios de los compradores en coche.

El pasado 17 de junio se realizaron cuatro entradas y registros en domicilios de las poblaciones de Sueca y Riola. En una de estas viviendas se localizó una plantación de marihuana, donde también se envasaba la droga para su posterior distribución. En los registros se hallaron 150 plantas de marihuana, dos kilogramos de cogollos de esta misma sustancia y 30 gramos de cocaína. Parte de la droga estaba preparada en dosis, lista para ser distribuida. También se encontraron los útiles necesarios para el cultivo, secado, envasado y distribución de las sustancias estupefacientes, 12.530 euros en billetes de distinto valor, así como un arma corta de aire comprimido y una carabina.

Por estos hechos se ha detenido a cinco personas de nacionalidad española, tres hombres y dos mujeres, de 42, 35, 32,28 y 27 años. Actuaban de manera perfectamente organizada, cada uno de ellos realizaba una tarea específica. Se les atribuyen los siguientes delitos: constitución, financiación o integración de grupo criminal, tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 1.