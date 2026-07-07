Educación garantiza plazas en Algemesí para los doce alumnos de Bachillerato que se quedaron sin instituto 

La Conselleria de Educación ha garantizado plaza en Algemesí a los doce alumnos que se quedaron fuera de todas las listas para cursar primer curso de Bachillerato el próximo curso, como rebeló el sábado Levante-EMV. Fuentes de la conselleria han lanzado un mensaje de tranquilidad a las familias de los alumnos afectados en el que argumentan que “existen plazas suficientes para atender la demanda del alumnado”.

El principal problema detectado, según alega la Administración autonómica, ha sido una mayor demanda en la modalidad de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales en en el IES Bernat Guinovart. La conselleria apunta que es probable que se liberen vacantes conforme avance el proceso de admisión, ya que parte del alumnado afectado participa también en el proceso de matriculación a ciclos de Formación Profesional.

Sin salir de Algemesí

Con el objetivo de garantizar que el alumnado de Algemesí pueda iniciar el Bachillerato en la propia localidad se está analizando “ajustar la oferta de vacantes” antes de la publicación de los listados definitivos. Esta medida se llevaría a práctica aumentando las plazas disponibles en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales en el IES Sant Vicent Ferrer.

Fuentes consultadas apuntan que la situación se solventaría rebajando las plazas de modalidades menos demandadas para ofrecerlas a los alumnos que se hayan quedado sin plaza. La Conselleria de Educación no contempla crear una nueva unidad de primero de Bachillerato, sino reajustar las plazas para asegurar que los alumnos afectados dispongan de plaza el próximo curso escolar 2026/2027.

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La publicación de las listas con las plazas asignadas provocó un gran malestar en algunas familias de Algemesí que habían solicitado una plaza de primero de Bachillerato al comprobar que sus hijos no figuran en las mismas ni tampoco, como si sucedió con otros alumnos, en las de centros de municipios de vecinos. Se trata de cinco estudiantes que habían escogido el IES Bernat Guinovart como primera opción y otros siete que habían optado por el IES Sant Vicent Ferrer o por el colegio Maristas, a los que no se les había asignado ningún centro. La comunidad educativa del IES Bernat Guinovart había criticado la negativa de la conselleria a autorizar un tercer grupo de primero de Bachillerato en el centro, mientras que el grupo municipal de Més Algemesí, tras conocer la situación de estos alumnos, atribuyó la misma a los recortes aplicados por la Administración educativa y reclamó que se autorizada este nuevo grupo. Educación garantiza ahora que estos alumnos sí podrán cursar primero de Bachillerato sin salir de la ciudad.