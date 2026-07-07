El escalón infranqueable de la playa de Motilla, de la sorpresa a la indignación

Una semana después de la reapertura del litoral de Sueca tras los trabajos de regeneración costera, la playa de Motilla se ha convertido en foco de una creciente polémica vecinal. Los bañistas se han encontrado con un abrupto desnivel de arena de entre metro y metro y medio de altura que se extiende a lo largo de unos 400 metros de costa, dificultando el acceso al agua lo que ha generado la indignación de algunos usuarios, que tienen que desplazarse hasta un kilómetro para acceder al agua, y la preocupación de otros bañistas, trabajadores de la zona y servicios de salvamento por el riesgo de caídas.

José Taramit, este lunes, ante el desnivel que se ha creado en la playa. / Perales Iborra

Las playas del litoral suecano reabrieron de forma progresiva a partir del 25 de junio, tras casi un mes cerradas por las obras de regeneración ejecutadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que supusieron el aporte de 775.000 metros cúbicos de arena a lo largo del tramo comprendido entre El Perelló y Motilla, con el objetivo de ampliar la anchura media de la costa hasta unos 22 metros. Sin embargo, la vuelta a la normalidad se ha visto empañada por la aparición de un pronunciado escalón en la orilla, especialmente visible en la playa de Motilla. La formación ha generado serios problemas de accesibilidad, convirtiéndose en una barrera especialmente complicada para personas mayores o con movilidad reducida, y ha despertado inquietud entre los equipos de socorrismo.

Pese al malestar generalizado, los usuarios de la playa se debaten entre los que confían que sea una situación pasajera y aquellos que alertan que se trata de un problema más en este tramo de costa que arrastra otras deficiencias. Incluso el sector hostelero advierte de que esta situación le está pasando factura.

Juan Navarro, trabajador de uno de los restaurantes de la zona, asegura que "el negocio local está sufriendo de forma notable las consecuencias, ya que buena parte de los vecinos ha optado por desplazarse a las playas colindantes de Les Palmeres y El Perelló para evitar las molestias, en detrimento de la afluencia habitual en Motilla".

Entre la resignación y la esperanza de una solución rápida

Algunos vecinos confían en que se trate de una situación pasajera. Es el caso de Mari Carmen Fuster, quien sostiene que, según las informaciones que han recibido, “el problema tiene carácter temporal y podría quedar normalizado en un plazo de entre una semana y diez días".

Una confianza que comparte Sabina Bustillo, veraneante habitual de esta playa desde hace casi 50 años, quien reconoce que "se trata de una situación anómala, pero destaca que el propio desnivel ya está cediendo de forma progresiva y confía en que la normalidad se restablezca en breve". «Llevo viniendo a esta playa casi 50 años. Es una situación anómala, pero vemos cómo poco a poco va cediendo», apunta Sabina Bustillo, vecina y veraneante histórica de Motilla.

Los vecinos insisten en la necesidad de espigones

No todos comparten, sin embargo, ese optimismo sobre una solución meramente temporal. Luis Hernández, uno de los representantes de la voz vecinal, defiende que la instalación de espigones que impidan que se tenga que recurrir a obras de regeneración resulta "más que necesaria". Según explica, los vecinos ya han solicitado reuniones tanto con el Ayuntamiento de Sueca como con la empresa responsable de las obras para estudiar las posibles soluciones a medio y largo plazo.

Una usuaria de la playa explica el impacto que causa el escalón. / Perales Iborra

Esta reivindicación coincide con la expresada días atrás por Vitaly Vifert, portavoz de la Asociación de Vecinos de Las Palmeres y Motilla, quien reclamó la instalación de espigones como única fórmula para fijar la arena de forma permanente y reducir, de paso, los históricos problemas de turbidez del agua en esta zona, vinculados a las corrientes marinas.

Los veraneantes de fuera, entre la sorpresa y la resignación

Al debate también se han sumado los visitantes habituales de otras localidades. Francisco José Puchades, vecino de Catarroja y asiduo de la zona desde hace años, sostiene que "los problemas en Motilla no son nuevos ni se limitan a la arena, sino que arrastra desde hace tiempo diversas deficiencias en el terreno". A su juicio, el escalón generado por la regeneración era un desenlace previsible para muchos, y aunque confía en que el primer temporal de mar acabe corrigiéndolo de forma natural, considera que el ayuntamiento "podría hacer algo más" al respecto.

Una mujer camina por la orilla aunque solo se le ve la cabeza por el desnivel existente, este lunes. / Perales Iborra

Pilar Losada, vecina de Madrid de 70 años que lleva más de medio siglo veraneando en esta playa, se ha mostrado especialmente crítica con el resultado de la actuación. Según explica, los usuarios estaban acostumbrados a un espacio de arena más reducido que permitía llegar rápidamente hasta el agua para refrescarse, mientras que ahora la mayor extensión de arena provoca que se quemen los pies antes de alcanzar la orilla. Además, señala que el talud —de hasta casi dos metros de altura en algunos puntos— supone un obstáculo serio para las personas mayores, que no pueden salvarlo con facilidad.

En una línea más comprensiva se sitúa otro madrileño que lleva dos años acudiendo a la zona y que recientemente ha adquirido un apartamento en la localidad. Este veraneante considera que la regeneración "puede estar bien" a largo plazo y prevé que, con el paso del tiempo, la playa acabe perdiendo el actual talud, que reconoce que "ahora sí resulta molesto". En cualquier caso, subraya que el cambio sufrido por el arenal de un año para otro ha sido "abismal".

Dos socorristas caminan por el tramo del escalón generado en Motilla. / Perales Iborra

Por su parte, José Tamarit, vecino de la zona, insiste en que son numerosas las deficiencias arrastradas en Motilla, a las que ahora se suma esta cuestión de seguridad. Con su experiencia al volante de maquinaria pesada durante toda su vida laboral, considera que con los tractores del ayuntamiento podría rebajarse considerablemente el desnivel, evitando así el peligro que supone en su estado actual.

El ayuntamiento habla de un efecto temporal

Tanto el Ayuntamiento de Sueca como la empresa responsable de los trabajos explican que el desnivel responde a una consecuencia temporal derivada de la falta de asentamiento del elevado volumen de arena aportado, a lo que se sumaría el efecto del oleaje registrado en los días posteriores a la finalización de la obra. A este problema se añade el estado de los accesos, viales y aceras del entorno, dañados tras el intenso tránsito de maquinaria pesada durante las semanas de obra.

La situación no resulta inédita en la costa valenciana. En el Camp de Morverdre, donde la aportación de arena se realizó meses antes que en Sueca, playas como Almardà, Corinto o la Malvarrosa sufrieron un fenómeno similar. Allí, los trabajos de nivelación con maquinaria comenzaron el pasado 26 de junio, con una duración prevista de quince días.

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Representantes vecinales tienen previsto reunirse en los próximos días con responsables municipales del Ayuntamiento de Sueca para abordar la situación y reclamar medidas urgentes que devuelvan la seguridad y la accesibilidad a este tramo de costa de la Ribera Baixa.