La Festa de la Mare de Déu de la Salut ya tiene cartel anunciador y lleva la firma de un ilustrador local

El ilustrador de Algemesí Juan Vilches ha ganado el concurso del cartel anunciado de la Festa de la Mare de Déu de la Salut 2026, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El cartel ganador del concurso que será la imagen de las fiestas de 2026. / Levante-EMV

Un total de 16 propuestas han concurrido a esta convocatoria y, casi la mitad, han apostado por la figura del 'tornejant' como elemento protagonista de sus composiciones, consolidándolo como una de las figuras más representativas de la Festa.

Noticias relacionadas

El concejal de Turismo, Fiestas y Tradiciones, Natxo Silvestre, ha comentado que "el cartel anunciador es la primera imagen que proyectamos de nuestra Festa y, por eso, queremos agradecer la participación de todas las personas que han presentado sus obras". El edil ha fecilitado al ganador "por un trabajo que representará a la Festa de la Mare de Déu de la Salud 2026 y contribuirá a continuar poniendo en valor un patrimonio que es motivo de orgullo para todos los algemesinenses".