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Piscinas gratuitas y con horarios ampliados hasta la noche para combatir la ola de calor en la Ribera

Los termómetros ya han superado los 40 º C en la Pobla Llarga, Càrcer, Gavarda, Rafelguaraf o Sumacàrcer

Una perspectiva de la piscina de Castelló en una imagen de la semana pasada.

Una perspectiva de la piscina de Castelló en una imagen de la semana pasada. / Perales Iborra

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Pascual Fandos

Alzira

El acceso gratuito o con descuentos a las piscinas municipales, que en algunos casos ampliarán su horario hasta la noche, son algunas de las medidas adoptadas por los ayuntamientos de la Ribera ante la segunda jornada de la ola de calor, en la que se ha decretado el aviso rojo, y en la que el termómetro ya ha superado los 40 º C en observatorios de la Pobla Llarga (41,2 º C) en el IES Pere d¡Esplugues, 40,7 º C en las estaciones de Pla del Rei de Càrcer y la Travessa de Gavarda o 40,4 en Rafelguaraf y Sumacàrcer, según la red de estaciones de Amavet.

Albalat de la Ribera es uno de los municipios en los que el ayuntamiento abrirá las puertas de la piscina este martes con entrada gratuita hasta completar aforo para que los vecinos se puedan refrescar.

También las piscinas municipales de l’Alcúdia y Castelló serán este martes gratuitas y, además, amplían su horario habitual. En el caso de l’Alcúdia hasta las 22 horas mientras que la de Castelló permitirá el baño hasta las 21 horas, el mismo horario ampliado que ha establecido el Ayuntamiento de Carcaixent.

En el caso de Alberic, el ayuntamiento ha establecido para este martes y mañana miércoles descuentos del 50 % en las entradas y también la instalación permanecerá abierta hasta las 21 horas. En este caso, el recinto contará con vigilancia policial para garantizar la convivencia de los usuarios y aumentar la seguridad. La entrada para adultos serán de dos euros mientras que para los niños será de un euro.

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El Ayuntamiento de Algemesí, por su parte, ha suspendido las actividades deportivas al aire libre y las escuelas multideportivas municipales, así como las dirigidas a personas mayores. Hasta las 11 horas se permitían actividades con agua en las escuelas de verano municipales y los centros educativos, que debía finalizar la jornada como máximo a las 12,30 horas.

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