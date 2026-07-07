Un espacio de aire fresco en Alzira para personas sin hogar con 40 º en la calle

Aguantar las temperaturas extremas que marca la actual ola de calor es llevadero si se vive desde casa con el aire acondicionado. Sin embargo, no todas los vecinos de Alzira tienen la misma suerte. El ayuntamiento, en colaboración con la Cruz Roja, ha activado un refugio climático en el que personas sin hogar pueden acudir durante las principales hora del día no únicamente para combatir el calor, sino también para asearse e incluso lavar la ropa.

Sala de descanso habilitada en el refugio climático de Cruz Roja en Alzira. / Inés Hernández Lladró

El refugio climático es producto de un convenio con el ayuntamiento que empezó hace tres años, explica el presidente y voluntario de la Cruz Roja de Alzira, Juan Carlos Benedito. Este se pone en funcionamiento en el momento en que se decreta alerta roja por ola de calor, durante el periodo estival, y en caso de una ola de frío durante el invierno. El servicio se ofrece de 11:00 de la mañana a 18:00 horas, un periodo en el que en el presente episodio se espera atendera entre seis y diez personas. El lunes por la tarde ya se atendió a un primer usuario y a mediodía de este martes un hombre de unos 40 años también ha pasado por el refugio para ducharse y descansar.

Las instalaciones del refugio están situadas en la calle Guerrillero Romeu, número 33, en la sede de la Cruz Roja de Alzira. En ellas, los usuarios que acuden pueden tumbarse en camas montadas en un aula habilitada para el descanso. Allí, se les entrega un kit de aseo personal, además de una toalla y chanclas para la ducha. También, disponen de lavadora y secadora en caso que necesiten este servicio. El centro cuenta con servicio de descanso habilitado con cinco camas, ampliables hasta 8 plazas. Cuenta con sala comedor con bebida fresca y productos básicos de higiene, además de la zona de recepción. Las personas que acuden a este espacio, derivadas por servicios municipales, cuentan también con la posibilidad de limpiar y secar su ropa, además de recibir comida y merienda mientras permanecen en el recurso.

La Cruz Roja realiza un seguimiento de las personas más vulnerables en jornadas con aviso rojo por temperaturas extremas. / Levante-EMV

Los voluntarios de Cruz Roja realizan a diario rutas para avisar a las personas que puedan estar interesadas en este servicio o bien les llaman por teléfono en una campaña de seguimiento a las personas más vulnerables. También contactan con el Centro de Operaciones y Coordinación de Cruz Roja (COA) para avisar del inicio de la actividad; con la Policía Local y Nacional para que puedan recoger a otras personas sin hogar que puedan estar interesadas y llevarlas hasta el refugio.

El personal de Cruz Roja insiste en que realizar campañas como esta es importante “porque la gente que está en la calle es muy vulnerable a esta temperatura”, comenta la técnica de Intervención Social Rebeca Vilar. Si este tipo de ayuda no existiera los golpes de calor aumentan y las consecuencias para la salud de los ciudadanos serían negativas, comenta la trabajadora social.

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Las altas temperaturas constituyen uno de los principales riesgos ambientales para la salud y afectan de forma desigual a la población. Aunque las personas mayores, la infancia, quienes padecen enfermedades crónicas o toman determinados medicamentos presentan una mayor vulnerabilidad, el calor extremo también supone un riesgo creciente para otros colectivos, como las personas que trabajan al aire libre, quienes practican actividad física o deporte en exteriores, las personas sin hogar, las que viven en viviendas con dificultades para mantener una temperatura adecuada o aquellas expuestas de forma prolongada al sol por motivos laborales o de ocio.