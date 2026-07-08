Cullera ya tiene a los ocho semifinalistas de su concurso de violín tras recibir candidaturas de 23 países

Cullera volverá a convertirse el próximo mes de septiembre en uno de los principales escaparates internacionales del talento emergente del violín. El VIII Concurso Internacional de Violín CullerArts ya ha seleccionado a los ocho jóvenes intérpretes que competirán en las semifinales tras una exigente fase previa en la que participaron más de 50 aspirantes procedentes de 23 países de Europa, Asia, América y Oceanía.

Los seleccionados para esta edición son Guillem Baviera (España), Sara Dragan (Polonia), Madeline Goh (Singapur), Sara Isabelle Ispas (Australia/Rumanía), Erik Maier (Alemania), Kristóf Tóth (Hungría), Kaoruko Yoshida (Japón) y Xiaozhuo Wang (China). Todos ellos buscarán una plaza en la gran final que se celebrará el próximo 12 de septiembre en Cullera.

La elevada participación internacional vuelve a confirmar el prestigio alcanzado por un certamen que, edición tras edición, ha consolidado su posición dentro del circuito europeo de concursos dedicados a jóvenes violinistas. Desde el Ayuntamiento de Cullera destacan que la respuesta obtenida este año refuerza la proyección cultural de la ciudad y su capacidad para atraer talento musical de primer nivel procedente de diferentes continentes.

El concurso se desarrollará entre el 7 y el 12 de septiembre y llegará con una importante novedad económica. La organización ha incrementado la dotación del Primer Premio hasta los 6.000 euros, mientras que el Segundo Premio mantendrá los 4.000 euros y el Tercer Premio los 3.000 euros. Además, el público volverá a tener voz propia mediante un galardón especial dotado con 1.500 euros. Los semifinalistas que no logren acceder a la final recibirán una bolsa de estudios de 600 euros.

Ocho ediciones impulsando carreras internacionales

Desde su creación, el Concurso Internacional de Violín CullerArts ha experimentado una notable evolución hasta convertirse en una cita de referencia para jóvenes intérpretes. Nacido con la voluntad de vincular la tradición musical de Cullera con la promoción del talento emergente, el certamen ha reunido a lo largo de sus diferentes ediciones a decenas de violinistas procedentes de numerosos países.

La competición ha contribuido además a proyectar la imagen de Cullera más allá del ámbito turístico, asociando el nombre de la ciudad a la excelencia artística y a la formación musical. Muchos de los participantes que han pasado por el concurso han continuado posteriormente sus estudios en prestigiosos conservatorios europeos y han desarrollado trayectorias profesionales en orquestas y escenarios internacionales.

La iniciativa se apoya también en la histórica vinculación de Cullera con la música. La ciudad cuenta con una arraigada tradición bandística y musical que se remonta a generaciones y que ha dado lugar a la formación de numerosos músicos profesionales. En este contexto, CullerArts se ha consolidado como una de las propuestas culturales más destacadas del calendario local y como una herramienta para situar a Cullera en el mapa internacional de la música clásica.

Noticias relacionadas

La edición de 2026 volverá a reunir a jóvenes promesas de distintos continentes en una semana de competición marcada por la excelencia interpretativa. El elevado nivel de los aspirantes y la diversidad de procedencias anticipan una de las convocatorias más competitivas de la historia reciente del concurso.