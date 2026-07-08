Espectacular accidente de un camión en Massalavés

Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia actuaron en la tarde del martes en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-7, a la altura de Massalavés, con la salida de vía de un camión que acabó volcando. Efectivos del parque comarcal de Alzira ayudaron a salir al conductor, que no podía abandonar el vehículo por sus propios medios dado el estado del camión, volcado de un lateral, según informa el consorcio.

Los bomberos también ayudaron a controlar una fuga del depósito de combustible y diluyeron el vertido que se había producido sobre el terreno.