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Una fuga de productos químicos en la piscina de Polinyà genera gas cloro y obliga a intervenir a los bomberos

Varios trabajadores fueron atendidos por los servicios sanitarios tras el incidente

El Consorcio Provincial mantiene la zona controlada y las instalaciones permanecen cerradas al público sin riesgo para la población

Los bomberos intervinieron con trajes de protección química.

Los bomberos intervinieron con trajes de protección química. / Consorcio Provincial de Bomberos

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Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

La fuga accidental de dos productos químicos utilizados para el mantenimiento de la piscina municipal de Polinyà de Xúquer provocó durante la pasada madrugada la formación de gas cloro, una sustancia altamente tóxica que obligó a movilizar un amplio dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Efectivos del parque de bomberos de Alzira, al finalizar la intervención.

Efectivos del parque de bomberos de Alzira, al finalizar la intervención. / Consorcio de Bomberos

El aviso se recibió poco antes de la medianoche, lo que motivó el desplazamiento de efectivos del parque de Alzira, además de un sargento, un jefe de sector y un oficial. Los bomberos realizaron mediciones de la atmósfera e intervinieron equipados con trajes de protección química para acceder a la zona donde se almacenan los compuestos, en coordinación con el Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer.

Como consecuencia del incidente, varios trabajadores que se encontraban en las instalaciones fueron atendidos y examinados por los servicios sanitarios, aunque por el momento no ha trascendido la gravedad de su estado.

Según la información facilitada por el Consorcio, la reacción se produjo al entrar en contacto ácido clorhídrico —conocido comúnmente como salfumán e hipoclorito sódico, empleado como lejía. Ambos productos, de uso habitual en el tratamiento del agua de las piscinas, sufrieron una fuga fuera de sus respectivos depósitos y, al mezclarse, generaron un charco del que se desprendió gas cloro.

La investigación deberá determinar las causas de la fuga.

Durante la mañana de este miércoles, los bomberos han regresado a las instalaciones para realizar nuevas mediciones y verificar la evolución de la incidencia. En colaboración con el ayuntamiento, mantienen controlada la zona afectada, situada en un semisótano, a la espera de que una empresa especializada en la gestión de residuos peligrosos retire los restos de los productos derramados.

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El Consorcio ha subrayado que la fuga permanece contenida y que no existe riesgo para los vecinos ni para las calles del entorno. No obstante, como medida preventiva, la piscina municipal continúa cerrada al público hasta que finalicen las labores de limpieza y se garantice la completa seguridad de las instalaciones.

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