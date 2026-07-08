Un joven de Alfarb fallece ahogado cuando se bañaba en el Xúquer en Sumacàrcer

Un joven de 22 años, vecino de Alfarb, ha fallecido esta tarde ahogado cuando se bañaba en el Xúquer, a la altura del área recreativa de l’Illa de l’Esgoletja, en el término municipal de Sumacàrcer. Los amigos han dado la voz de alarma tras perderle de vista dentro del río y el Consorcio Provincial de Bomberos ha movilizado efectivos en un dispositivo de búsqueda que finalmente ha localizado el cuerpo. Fuentes consultadas han detallado que ha sido un equipo de buzos el que ha rescatado a la víctima por la otra orilla del río, ya en término de Antella. Los intentos por reanimarle no han dado sus frutos.

Tramo del Xúquer en el que han recuperado el cuerpo de la víctima. / Levante-EMV

Al parecer, un grupo de siete amigos había aprovechado la jornada festiva en Alfarb del día de la Sang para desplazarse al área recreativa de l’Esgoletja, en la orilla del Xúquer, y pasar otro día marcado por el intenso calor. En un momento dado han perdido de vista al joven. El río genera un remolino en esta zona que resulta peligroso para aquellos que no lo conocen.

El consorcio ha recibido el aviso a las 14,17 horas y ha movilizado a un sargento y coordinador forestal, dos brigadas BRIFO, así como dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, el helicóptero MV6-R del consorcio con los integrantes del equipo de rescate en altura (GERA) con el médico a bordo.

Finalmente, los rescadores del GERA han localizado el cuerpo durante una inspección ya por tierra recorriendo la orilla del río. Los equipos de rescate y el médico del helicóptero han practicado maniobras de reanimación. También se han desplazado medios sanitarios de la Generalidad, pero finalmente no han podido hacer nada por el joven.

El alcalde de Alfarb, Vicent Alfonso, ha señalado que la noticia del fallecimento de este joven supone "un golpe muy fuerte" en un municipio pequeño "en el que nos conocemos todos". El fallecido fue festero el año pasado y estudiaba en la Universitat Jaume I de Castelló.

Se trata de la primera víctima mortal del verano en este tramo del Xúquer, muy concurrido los fines de semana y en jornadas de fuerte calor.