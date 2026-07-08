La Lira Castellonera vuelve al Certamen Internacional de Bandas 'Ciutat de València' de siete años después

La Lira Castellonera volverá a subirse al escenario del Certamen Internacional de Bandas 'Ciutat de València' el próximo viernes 19 de julio para competir en la máxima categoría, la Sección de Honor, siete años desde su última participación en el Palau de la Música. Bajo la dirección de Sergio Navarro Bonaviña, esta banda vuelve al concurso con la intención de mostrar “el resultado de un trabajo intenso realizado día tras día” por parte de los integrantes que conforman la agrupación musical. Será la banda del pueblo más pequeño que compite en la Sección de Honor y la participación en el certamen ya supone un gran esfuerzo, pero la Lira se reivindica como heredera de una "una gran historia" y no sólo mira al pasado "con orgullo" sino que también destaca su voluntad de ganar el futuro con ambición.

La Societat Musicial Lira Castellonera, convertida en una entidad de referencia en la vida cultural del municipio, iniciará este año su actuación en el certamen con un pasodoble del compositor valenciano Manuel Morales Martínez titulado “Las Arenas”, inspirado en el Hotel-Balneario Las Arenade la playa de la Malvarrosa.

Continuarán con “Resorgir”, la obra obligatoria del certamen, del compositor Francisco Zacarés Fort, una composición que narra la experiencia vivida por los valencianos en la tragedia de la dana de octubre de 2024. Está estructurada en tres movimientos: el primero rinde homenaje a los voluntarios; el segundo, a las víctimas y el tercero es un reconocimiento a todas las personas afectadas además de ser un símbolo de esperanza y renacimiento.

Con todo, la pieza de libre elección que este año ha escogido la Lira Castellonera es una fuerte apuesta ya que supondrá el estreno de la 'Quinta Sinfonía ‘1925’' del compositor valenciano Francisco José Martínez Gallego. Esta elección no es casualidad, ya que este compositor llevó a la Lira a alzarse con el primer premio del Certamen Nacional de Bandas de música de Cullera en 2024 con la obra libre ‘Aquae Flaviae’. El título de la composición responde a un año que marcó un antes y un después en la trayectoria de la Lira, al ganar por primera vez en la Sección Primera del Certamen de València, "un hecho que supuso un gran orgullo tanto como banda como como pueblo, dando lugar a un gran crecimiento" y que brindó a la entidad una gran proyección. "Con esta obra solo queremos rendir un homenaje a aquella gente que lo hizo posible, a pesar de todos los obstáculos de aquel momento", indica la Lira.

Noticias relacionadas

La Societat Musicial Lira Castellonera ha organizado un servicio de reserva de plazas para asistir el 19 de julio al Palacio de la Música de València para que los vecinos del municipio interesados puedan acercarse a disfrutar de la actuación de la banda.