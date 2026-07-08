Dos mil abonados se quedan sin luz hora y media en Benifaió en plena ola de calor

Alrededor de 2.000 clientes de Benifaió se han quedado sin suministro eléctrico este miércoles por la tarde como consecuencia de una incidencia en una línea de media tensión que fuentes de Iberdrola desvinculan del aumento de demanda de energía por el episodio de calor extremo. Las mismas fuentes han explicado que se trata de una incidencia puntual.

El corte de suministro se ha registrado a las 18,08 horas. Operarios de la compañía se han desplazado con celeridad para tratar de localizar el problema y realizar las maniobras necesarias para recuperar el suministro,y en torno a las 19,30 horas se ha conseguido reponer el suministro, informa Ibedrola.