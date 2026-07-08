El nuevo partido del alcalde de Almussafes formaliza su adhesión a la Unión Municipalista

La buena sintonía del nuevo partido impulsado por el alcalde de Almussafes, Toni González, tras su expulsión del PSOE, con la Unión Municipalista que lidera Ens Uneix no era ningún secreto. La había reconocido públicamente el propio González y los gestos de los mandos de la formación que lidera Jorge Rodríguez y, en particular de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, arropando a González en unos momentos complicados -la salida forzosa del PSOE por unas denuncias de acoso y el posterior enfrentamiento con la dirección de Diana Morant- así lo corroboraban. La adhesión de Tot per Almussafes era por tanto cuestión de tiempo y se ha confirmado este miércoles.

La Unión Municipalista ha anunciado la entrada del partido que lidera Toni González junto a todos los exconcejales socialistas y realiza el anuncio con honores al presentar a Tot per Almussafes como “uno de los principales referentes del municipalismo valenciano”, que le permite consolidar su presencia en un municipio “estratégico” de la provincia. Cierto es que la hasta hace unos meses potente agrupación del PSOE de Almussafes ha sido clave en la pugna por el diputado provincial de la Ribera Baixa en las últimas convocatorias electorales y que cada acto celebrado por González desde el lanzamiento de su nueva marca ha sido una demostración de fuerza.

La Unión Municipalista expone que el acuerdo responde a la “voluntad compartida” de fortalecer el municipalismo como “una forma de hacer política basada en la cercanía, la gestión y la defensa de los intereses de los municipios, alejándose de las dinámicas de los grandes partidos y poniendo el foco en las necesidades reales de los vecinos”.

"Consolidación del proyecto"

El presidente de Unión Municipalista, David García, ha destacado que la incorporación de Tot per Almussafes supone “un paso muy importante para seguir consolidando el proyecto municipalista en la Comunitat Valenciana". En este sentido, ha señalado que "Toni González representa una forma de entender la política basada en la gestión, la cercanía y el compromiso con su municipio, valores que compartimos plenamente desde Unión Municipalista". García ha subrayado además que "la incorporación de alcaldes con experiencia de gobierno fortalece un proyecto que sigue creciendo desde el territorio, sumando equipos que conocen de primera mano la realidad de sus municipios y trabajan cada día para mejorar la vida de sus vecinos".

Por su parte, Toni González ha afirmado que la incorporación de Tot per Almussafes a Unión Municipalista permitirá "compartir experiencias con otros alcaldes y concejales independientes, defender con más fuerza los intereses de los municipios y seguir impulsando un modelo de gestión centrado en las personas". Asimismo, ha destacado que el municipalismo "es la mejor herramienta para afrontar los retos de los ayuntamientos, porque quienes gobiernan desde la proximidad conocen mejor que nadie las necesidades reales de sus vecinos".

Unión Municipalista amplía con esta adhesión su implantación territorial en la Comunitat Valenciana y refuerza una red de alcaldes, concejales y formaciones independientes que ya agrupa a cientos de proyectos locales en toda España, con el objetivo de seguir creciendo de cara a las elecciones municipales de 2027.

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Fundada en 2024, Unión Municipalista es una confederación que agrupa ya a 300 partidos locales independientes de toda España. Una formación que aspira a aumentar sus representantes en ayuntamientos, diputaciones y entidades supramunicipales en las elecciones municipales de 2027. Unión Municipalista presentará por primera vez candidaturas a las elecciones autonómicas y aspira a obtener representación en parlamentos regionales.