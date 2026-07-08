La planta invasora del Xúquer retrocede ante el calor extremo

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) realiza un seguimiento de la planta invasora que ha colonizado un amplio tramo del Xúquer a la altura de Riola y el coto de pesca de Fortaleny y ha detectado una evolución favorable ya que, sin aplicar ninguna medida, la extensión de la colonia de Azolla que la semana pasada ocupaba casi un kilómetro de longitud se había reducido en la jornada de este martes a unos 700 metros. El color marrón que muestra este helecho apunta a un proceso de degradación frente al color verde habitual, muy posiblemente como consecuencia del calor extremo de estos últimos días, señalan fuentes de la CHJ.

Agustí Perales Iborra

La CHJ

Fuentes de la CHJ destacan que el hecho de que el tramo afectado presente una profundidad considerable reduce el riesgo de que pueda producirse una falta generalizada de oxígeno en el agua. Asimismo, indican que durante las inspecciones no se ha detectado mortandad de peces ni otros indicios que apunten a una afección relevante sobre la fauna acuática por lo que, a día de hoy, inciden, “la evolución está siendo positiva”.

Como este lunes adelantó Levante-EMV, un amplio tramo del cauce del Xúquer se encuentra cubierto por completo, de orilla a orilla, por un helecho exótico que la plataforma ecologista Xúquer Viu identificó como Azolla. Fuentes de la CHJ confirman que la presencia de esta especie exótica invasora requiere de un seguimiento continuo, ya que una proliferación elevada podría llegar a dificultar el intercambio de oxígeno con el agua y provocar episodios de anoxia -falta de oxígeno- que afectarían a la fauna acuática.

La CHJ tuvo conocimiento de la presencia de esta especie la semana pasada gracias al aviso de un pescador y de colaboradores de Xúquer Viu y, desde ese momento, los técnicos de la Comisaría de Aguas y del Servicio de Policía de Aguas han realizado un seguimiento “intensivo” de la zona.

“Las inspecciones realizadas muestran una tendencia a la mejoría”, inciden fuentes de la CHJ, que detallan que la colonia, que localizan en el término municipal de Riola, ocupaba inicialmente un tramo de aproximadamente un kilómetro y, en estos momentos, su extensión se ha reducido a unos 700 metros.

La proliferación de la Azolla suele estar asociada a la combinación de varios factores, como una elevada disponibilidad de nutrientes en el agua, la presencia de zonas donde el agua circula a menor velocidad o permanece más remansada y las altas temperaturas del agua y del ambiente. Las condiciones registradas durante los últimos días, marcadas por la ola de calor, han favorecido su aparición pero, la persistencia de las mismas, también frenado su desarrollo.

Noticias relacionadas

En cuanto a la gestión de esta especie, la CHJ destaca que la competencia en materia de control de especies exóticas invasoras corresponde a la Generalitat Valenciana. En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Júcar asegura mantener un contacto permanente con los técnicos de la Conselleria competente para coordinar la respuesta más adecuada. “Si finalmente la Generalitat no pudiera llevar a cabo la retirada de la colonia por falta de medios o por cualquier otra circunstancia, la Confederación podría ejecutar estos trabajos de forma colaborativa”, exponen, al tiempo que detallan que, en cualquier caso, la situación continúa bajo vigilancia permanente y se seguirán realizando inspecciones para comprobar su evolución y actuar, si fuera necesario, con el objetivo de proteger el buen estado ecológico del río. “Hay que tener en cuenta que la erradicación mecánica o manual no ofrece resultados especialmente positivos, ya que la especie persiste sobre todo si se trata de grandes extensiones”, alertan las mismas fuentes.