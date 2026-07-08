Estos serán los días festivos en el calendario escolar de Alzira

Los escolares de Alzira tendrán fiesta como poco los tres días de Fallas el próximo año. El Consell Escolar Munipal aprobó el martes el calendario del curso 2026/27 que declara festivos locales el lunes 7 de diciembre, por un lado -el martes 8 es la Inmaculada, festivo por tanto-, y los días 17 y 18 de marzo, las jornadas falleras previas a San José, que también es festivo en toda la Comunitat Valenciana y otras Comunidades Autónomas.

No obstante, en la reunión también se planteó una propuesta de modificación para que el 16 de marzo también sea festivo mientras que el 22 de diciembre de 2026 se mantendría como lectivo. La petición trata de evitar que se repita la situación vivida este año, cuando la propuesta de modificación se tramitó en enero y, si bien finalmente fue aceptada por la Conselleria de Educación, esta dejó claro que era algo excepcional.

La propuesta de declarar festivo también el 16 de marzo quedó en suspenso a la espera de realizar una consulta a todos los consejos escolares de los respectivos centros educativos de Alzira para ver si es aceptada o no. Las diferentes comunidades educativas tendrán que pronunciarse como muy tarde hasta el 15 de julio ya que la idea es volver a convocar el día 16 el Consell Escolar Municipal para decidir si se cursa la modificación del calendario a la conselleria.

“Lo importante es que no vuelva a pasar lo de este año”, ha comentado la concejal de Educación, Virtus Piera, mientras señala que, por un lado, no se puede oficiar el calendario escolar durante el curso y, por otro, tampoco se puede alargar el mismo, por lo que cualquier cambio como el planteado se tiene que realizar a costa de las vacaciones de Navidad o de Pascua.

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La modificación tramitada este año también consiguió que el 16 de marzo fuera festivo en base a problemas de movilidad por la presencia de carpas y fallas ya en las calles.