La Societat Musical d'Alzira regresa 13 años después a la máxima categoría del Certamen Internacional de Bandas ‘Ciutat de València’

Trece años después de la última actuación en el Certamen Internacional de Bandas ‘Ciutat de València’, la Societat Musicial d’Alzira (SMA) vuelve al concurso para participar en la Sección de Honor bajo la dirección de Teo Aparicio-Barberán con “fuerzas renovadas, un proyecto artístico de primer nivel y una gran dosis de ilusión”, comenta la presidenta de la entidad, Loreto Petit.

La banda ofrecerá un repertorio “potente, equilibrado y lleno de simbolismo” que abrirá su actuación con el pasodoble ‘Societat Musical d’Alzira’del compositor local Pepe Grau Benedito. A continuación, los músicos de la SMA se enfrentarán a la pieza obligada del certamen, este año se trata de la obra ‘Resorgir’de Francisco Zacarés, que narra la experiencia vivida por los valencianos en la tragedia de la dana de octubre de 2024. Finalizarán su participación con una obra de libre elección, en este caso, la ‘Sinfonía número 5’ del maestro ruso Gennandi Chernov.

La participación de la Societat Musical d'Alzira este año en el Certamen Internacional de Bandas Ciutat de València “ya es todo un éxito y un reto mayúsculo para toda la sociedad”, apunta Loreto Petit. Además, destaca especialmente el esfuerzo, la constancia y el sacrificio de todos los músicos durante los meses de ensayos. También desde la Societat Musical quieren mostrar un profundo agradecimiento a todos sus integrantes, tanto a aquellos que se han sumado para participar en el concurso como a aquellos que por situaciones diversas no han podido participar este año.

La SMA ha querido invitar a “todo el pueblo de Alzira y a los amantes de la música” a acompañarlos en el Palau de la Música el próximo 19 de julio. Se facilitará el transporte a los acompañantes autobuses y camisetas con los colores de la entidad para arropar a los músicos y llenar de color el Palau.