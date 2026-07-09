Casi 40 empresas de Cullera renuevan el sello de calidad turística SICTED

Cullera se consolida como un referente en calidad turística con la renovación del distintivo SICTED por parte de 36 empresas y servicios turísticos del municipio, un reconocimiento que acredita su compromiso con la mejora continua y la excelencia en la atención a los visitantes. Entre estas hay alojamientos, restaurantes, inmobiliarias, empresas de actividades, museos, la Policía Local y otros servicios vinculados al sector turístico

En este sentido, las empresas y servicios que han renovado el sello son Alquitur 2011 SL, Vive Soluciones Inmobiliarias, Inmobiliaria Cullera, Inmocrespo, Apartamento en la playa Arensol Cullera, Ángara Camós, Don Kiko, Nineta Cullera, Siveo, Farmacia Grau Riaza, Cafetería Alcalá, Heladeria Cafeteria Bernabeu, Hotel Carabela 2, Hotel Libertador, Cullera Experience, Ingenia Travel, Viajes Cuspide, Museu Faller, Museo del Arroz, Restaurant d’Or SL, Restaurante El Blanco, Restaurante 180, Restaurante Picanterra SL, Restaurante Eliana Albiach, Restaurante Los Olivos del Racó, Restaurante Casa Nostra, Restaurante Rincón del Faro, Restaurante Casa Salvador, Restaurante Ulises Piga, Alebrije Mexican Restaurant, JB Restobar, Casa Rocher Restaurant, La Mar Salà, Platja de Sant Antoni, Policia Local de Cullera y KSUP Adventures.

Cullera forma parte del proyecto SICTED desde 2014, y ya son cerca de 70 empresas las que lo conforman en el municipio, una apuesta sostenida que refleja el compromiso municipal con la excelencia turística y la mejora constante de la experiencia de las personas que visitan la ciudad. Durante estos años, el municipio ha trabajado conjuntamente con el tejido empresarial para ofrecer servicios de mayor calidad y reforzar la competitividad del destino.

El acto de entrega de los distintivos ha servido también para presentar la nueva metodología del SICTED, una evolución del programa que marca un antes y un después en la gestión de los destinos turísticos. A partir de ahora, el sistema amplía su enfoque y sitúa la sostenibilidad, la inteligencia turística y la calidad como los tres pilares fundamentales sobre los cuales construir un modelo de turismo más responsable, innovador y preparado para los retos de futuro.

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Para el Ayuntamiento de Cullera, esta renovación supone un nuevo impulso a la estrategia de posicionamiento del municipio como destino turístico de calidad, gracias a la implicación del sector privado y de los servicios públicos que trabajan conjuntamente para ofrecer una experiencia cada vez mejor en los visitantes.