El abrupto escalón de la playa de Motilla de Sueca se convierte en rampa

El pronunciado escalón de arena que se había formado en la playa de Motilla de Sueca y que durante las últimas semanas había generado una creciente preocupación entre vecinos y usuarios comienza a desaparecer. La Diputación de Valencia, responsable del servicio de mantenimiento y limpieza de las playas del municipio, ha iniciado los trabajos para rebajar el talud que, en algunos puntos incluso superaba los dos metros de altura, convirtiéndose en un obstáculo para acceder con seguridad a la orilla.

Redacción Levante-EMV

Las primeras máquinas comenzaron a trabajar a primera hora de la mañana del miércoles sobre un tramo de cerca de dos kilómetros de longitud, donde la fuerte desivel entre la arena seca y la línea de costa había transformado uno de los accesos habituales al mar en una zona complicada e incluso peligrosa, especialmente para personas mayores, familias con niños pequeños y personas con movilidad reducida.

Un tractor, este jueves, en la playa. / Joan Gimeno

La actuación responde a una demanda que los vecinos de Motilla venían trasladando desde hacía semanas. El importante desnivel dificultaba la entrada y salida del agua y obligaba a muchos bañistas a buscar otros puntos de acceso, mientras que otros optaban por renunciar al baño debido al riesgo de caídas.

Quejas de los usuarios

Las quejas se habían intensificado en los últimos quince días, coincidiendo con el aumento de la afluencia de visitantes propio del verano. Los residentes reclamaban una intervención urgente para devolver la playa a unas condiciones adecuadas de uso, al considerar que el escalón suponía un riesgo evidente para la seguridad de los usuarios.

Finalmente, la Diputación ha atendido estas peticiones y ha movilizado la maquinaria necesaria para redistribuir la arena y suavizar el desnivel acumulado tras los temporales y la propia dinámica litoral de los últimos meses. El objetivo es recuperar una pendiente más progresiva que permita acceder al mar con normalidad y mejorar la seguridad en toda la zona afectada.

Los trabajos avanzan de forma progresiva y permitirán que la playa recupere una imagen mucho más uniforme de cara a las próximas semanas, coincidiendo con uno de los momentos de mayor ocupación turística del verano.

Los vecinos han recibido el inicio de las obras con satisfacción y agradecen la rapidez con la que finalmente se ha actuado. Muchos consideran que la intervención era imprescindible para garantizar el uso seguro de una playa que utilizan desde hace décadas tanto residentes como visitantes y que constituye uno de los principales espacios de ocio del litoral suecano.

La eliminación del talud representa además el último gran reto pendiente dentro de las actuaciones realizadas este verano en el litoral de Sueca. Con estos trabajos, las obras de regeneración y acondicionamiento de las playas del municipio encaran ya su recta final, con el propósito de ofrecer unas condiciones óptimas durante la temporada estival y devolver la normalidad a un tramo de costa que había visto alterada su fisonomía por la acumulación de arena y la acción del mar.