Vaivén
El alcalde de Montserrat disfruta de los Sanfermines
El alcalde de Montserrat, Sergio Vilar (PP), es un gran aficionado a los toros. Antes de entrar en política fue presidente de la peña taurina Tot al Bou durante una década y, llegado el mes de julio, no ha querido perderse la fiesta que muchos aficionados de todo el mundo tienen marcada en el calendario: los Sanfermines.
Vilar ha vivido este jueves de cerca el encierro, según se desprende de la publicación realizada en sus redes sociales. “Un xicotet parèntesi de l’agenda municipal per tornar a viure els Sanfermins. Sempre fa il·lusió tornar, retrobar bons records i carregar les piles”, comenta el munícipe junto a una foto suya con camisa blanca y pañuelo y fajín rojo, en lo que se intuye la cuesta de Santo Domingo, y un video del encierro.
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