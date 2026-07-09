Alfarb decreta dos días de luto por la muerte de su joven vecino en el Xúquer
Consternación en esta pequeña localidad del Marquesat por el trágico accidente ocurrido en Sumacàrcer
El Ayuntamiento de Alfarb ha decretado dos días de luto, hoy jueves y mañana viernes, por el fallecimiento del joven vecino Sergio Bosch Navarro cuando se bañaba con un grupo de amigos en el Xúquer, en el área recreativa de l'Illa de l'Esgoletja, en Sumacàrcer. La noticia de la muerte ha causado consternación en esta pequeña localidad del Marquesat. El joven, de 22 años, se encontraban en el agua cuando los amigos le perdieron de vista, lo que provocó momentos de angustia y movilizó a los servicios de emergencia que recuperaron el cuerpo y realizaron repetidas maniobras de reanimación, sin éxito.
El Ayuntamiento de Alfarb ha expresado a través de las redes sociales sus condolencias a la familia y amigos de este vecino fallecio en un trágico accidente en el Xúquer, al tiempo que agradece a los bomberos de la Diputación de Valencia, la Policía Local y alcaldes de Sumacàrcer y Antella y a los equipos de emergencia la ayuda ofrece. Asimismo, ante esta trágica notciia, ha decretado dos días de luto en la localidad
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