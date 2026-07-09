Alzira regulará ayudas anuales para evitar la desaparición de las cofradías de Semana Santa en crisis

El Ayuntamiento de Alzira habilitará en los presupuestos de 2027 una partida económica destinada a ayudar a las cofradías de Semana Santa más humildes o que pasen momentos de apuro con la previsión de mantener esa línea de financiación en el futuro. Esta es la principal conclusión de la reunión mantenida esta semana por la concejala de Fiestas de Alzira, Gemma Alós, la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alzira (JHHCC) junto a representantes de las cofradías de la localidad tras el SOS lanzado semanas atrás por un grupo de hermandades que alertaba que la escasez de medios ponía en peligro incluso su continuidad, por lo que renunciaban a participar en el concurso de doseles, una de las señas de identidad de la Semana Santa de Alzira, que cuenta con el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El objetivo último de esta ayuda es evitar la desaparición de cualquier cofradía y poder ayudar a aquellas que pasen por un momento de apuro. No se ha concretado todavía la cuantía de la partida que se destinará a este fin.

La carta que las siete cofradías más modestas de Alzira enviaron el pasado mes de junio al ayuntamiento, a la JHHCC y al arzobispado de Valencia alertando de la difícil situación económica que arrastraban desde hace años está en el origen de este acuerdo alcanzado al martes. La misiva que encendió las alarmas estaba firmada por el Santo Cáliz, el Santo Expolio, la Crucifixión de Jesús, María Madre, María Magdalena Camino del Sepulcro del Señor, el Cristo en la Columna y la Coronación de Espinas.

Nueva comisión en septiembre

El primer paso para arbitrar estas ayudas será la creación de una comisión con un representante de cada una de las cofradías de la localidad, que se pondrá en marcha a principios de septiembre para “perfilar lo que se tiene que pedir”, alega el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Pepe España. La concejala de Fiestas se ha comprometido a crear esta partida en los próximos presupuestos municipales para ayudar a las cofradías a hacer frente a sus gastos principales: disponer de un local donde guardar los pasos de Semana Santa y los elementos que cada año salen en procesión del Viernes Santo o en los traslados y vía crucis.

Pepe España destaca que la edil Gemma Alós ha reaccionado de manera “inmediata” a la preocupación expresada por las cofradías y su demanda de ayudas para paliar la situación de crisis de estas siete hermandades. Gemma Alós anuncia que se elaborarán unas bases para regular la distribución de los fondos entre las entidades que lo soliciten, aplicando un criterio equitativo a la hora de conceder las ayudas económicas a las cofradías.

La Junta de Hermandades y Cofradías de Alzira considera que la nueva ayuda supondrá “al menos un respiro” a las cofradías que arrastran déficit económico para mantener sus tradiciones. Sin embargo, España pronostica que no se va a solucionar el problema. Por su parte, Toni Zafón, presidente de la cofradía de la Crucifixión de Jesús, declara aliviado que “por fin se ha conseguido que puedan optar a una pequeña ayuda”.

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La concejal de Fiestas ya había mostrado tras trascender la situación de crisis de estas cofradías la disposición del ayuntamiento a colaborar para salvar los momentos de apuro. Alós emplazó a los representantes de la Semana Santa a una reunión que finalmente se ha celebrado este martes y en la que se ha acordado la creación de una comisión y la elaboración de unos criterios para repartir el dinero que consignará el ayuntamiento como ayuda a las cofradías. Gemma Alós ha comentado que del mismo modo que hay ayudas a las comisiones falleras se pueden arbitrar también para las cofradías. Se trata en ambos casos de las fiestas más representativas de la ciudad.