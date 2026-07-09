La concejal de Alzira Mar Chordá pide a Antifraude que investigue los contratos de las fiestas de Sant Bernat

La concejal del grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Alzira Mar Chordà ha solicitado a la Agencia Valenciana Antifraude y al Síndic de Greuges que investiguen los contratos vinculados a las próximas fiestas de Sant Bernat, al considerar que no está justificado el procedimiento de urgencia utilizado en unas celebraciones con unas fechas “perfectamente previsibles”; argumenta que es conveniente aclarar si existen vínculos entre las empresas a las que el consistorio ha solicitado ofertas o han presentado presupuestos, al entender que si es el caso “la concurrencia podría ser formal pero no real” en contratos “con importes que podrían superar los 100.000 euros”, y el motivo por el que algunos contratos de exclusividad artística incluyan “prestaciones ordinarias de mercado (…) como sonido, iluminación, estructuras” .

“La eventual exclusividad de un artista o espectáculo podría justificar, en su caso, la contratación de dicho artista o de su representante exclusivo, pero no necesariamente ampara la adjudicación sin concurrencia de prestaciones técnicas, de producción o de explotación económica que pueden ser prestadas por múltiples operadores del mercado”, expone.

La edil hace especial hincapié en el expediente de La Fúmiga donde este segundo apartado es incluso superior al caché del grupo alzireño y advierte de que “estas prestaciones técnicas o de producción no parecen quedar necesariamente cubiertas por una exclusividad artística”. Por otra parte, también advierte de que alguna de las cartas aportadas para justificar la exclusividad lleva una fecha posterior al inicio del expediente negociado sin publicidad que se justifica precisamente por esa exclusividad.

Mar Chordá, que ejerció como concejal de Fiestas en su etapa como miembro del equipo de gobierno, defiende que la contratación de unas fiestas patronales “debe hacerse con transparencia, planificación y concurrencia real, más aún cuando en Alzira y en la comarca existen empresas muy preparadas, con años de experiencia y capacidad para competir. Lo que no puede hacer el ayuntamiento es cerrar la contratación, tramitar con prisas y dejar fuera a quienes podrían presentar mejores ofertas si el procedimiento fuera realmente abierto y transparente”.

“No pedimos contratos a dedo para nadie. Pedimos justo lo contrario: que se abra la contratación, que se divida cuando proceda, que se pidan ofertas reales y que no se utilicen atajos que impidan competir a empresas de Alzira que llevan años trabajando bien”, señala.

La concejal del grupo de nos adscritos cuestiona el uso de la tramitación urgente en unas fiestas “anuales, ordinarias y perfectamente previsibles”. “Sant Bernat no aparece por sorpresa en el calendario. Si se ha contratado con urgencia, el alcalde debe explicar si había una causa real o si la urgencia se ha usado para acortar trámites y reducir controles”.

La concejal de Fiestas, Gemma Alós, ha defendido en una primera respuesta a falta de conocer con detalles los argumentos de Chordá que el ayuntamiento "cumple la normativa de forma estricta", que solicita "todo lo que se tiene que pedir" a las empresas y que también se revisa "toda la documentación" por parte de los técnco.