El Consell impulsa un plan de movilidad para reducir la dependencia del vehículo privado en Alzira y la Ribera Alta

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha abierto la consulta previa del Plan de Movilidad Supramunicipal del entorno del área urbana integrada de Alzira (PmoSira), lo que supone abrir un debate público para lanzar un proyecto que propone la realización de acciones para promover la movilidad sostenible en el entorno de Alzira, Carcaixent y Algemesí, aunque abarca hasta 23 localidades de la Ribera Alta. La propuesta pretende sentar las bases de una futura red más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades de los ciudadanos y, en última instancia, reducir la dependencia del uso de vehículo privado y fomentar el transporte público.

Esta propuesta plantea dar solución a los diferentes problemas que atañen a este área diariamente como la contaminación acústica, el insuficiente protagonismo del transporte público, problemas de accesibilidad que afectan a personas con movilidad reducida, la falta de soluciones para la movilidad entre municipios de alrededor o la deficiencias en la gestión del tráfico y el aparcamiento.

Los cambios y mejoras que se plantean inciden en soluciones para mejorar la movilidad en la zona, como hacer los espacios y transportes accesibles para todos los ciudadanos, impulsar que los desplazamientos cortos se hagan a pie o en bici, crear rutas seguras entre municipios y reforzar la red de autobuses y trenes.

También propone mejorar la conexión entre distintos medios de transporte, organizar mejor la carga y descarga, crear aparcamientos disuasorios, fomentar que se comparta coche, reducir el impacto ambiental y preparar la zona ante fenómenos meteorológicos extremos. Además, incluye campañas educativas para promover hábitos de movilidad más sostenibles.

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El plan aún está en fase de borrador, de manera que la propia Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras ha publicado en un portal web información acerca de este proyecto para que la ciudadanía pueda acceder a él y generar aportaciones que ayuden a mejorar el borrador del plan. Además, habrá un acto en el que se presentarán las principales soluciones que plantea este borrador y los beneficios que generaría la implantación de este proyecto.