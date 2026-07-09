Espectacular incendio en una finca de la playa de Cullera

Un incendio declarado durante la tarde de este jueves en una vivienda situada en la sexta planta del edificio Estrella Nova, en el Racó de Cullera, ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias y ha generado momentos de preocupación entre los numerosos vecinos y visitantes que se encontraban en una de las zonas con mayor afluencia de población durante la temporada estival. Los vecinos de las viviendas colindantes han abandonado los pisos por precaución y otros vecinos han subido a la terraza mientras se procedía a la extinción. Los servicios sanitarios han atendido a una persona con problemas de movilidad, al parecer, por inhalación de humo.

El aviso se ha recibido alrededor de las 16.05 horas, lo que ha motivado la rápida movilización de efectivos de la Policía Local de Cullera, la Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que se han desplazado hasta el inmueble ubicado en la calle Actor Ismael Merlo para controlar la situación y evitar que el fuego pudiera propagarse a otras viviendas. El consorcio ha movilizado cuatro dotaciones de los parques de Gandia, Cullera y Silla, que a las 16,32 horas han dado por extinguido el incendio.

Aunque en un primer momento la altura del edificio hizo pensar que sería necesario recurrir a la escalera del vehículo de altura, finalmente los bomberos han optado por acceder al piso afectado a través de las escaleras interiores del edificio. Desde el interior del inmueble han desarrollado las labores de extinción, consiguiendo sofocar el incendio sin necesidad de desplegar la escalera exterior.

La rápida actuación de los vecinos, que han alertado inmediatamente a los servicios de emergencia, ha permitido que el operativo llegara en pocos minutos hasta el edificio. La intervención ha despertado una notable expectación entre los residentes y turistas que se encontraban en los alrededores del inmueble, situado en pleno Racó de Cullera, uno de los enclaves con mayor ocupación durante los meses de verano.

Una vez extinguidas las llamas, los bomberos han continuado realizando tareas de ventilación y revisión de la vivienda para descartar posibles focos ocultos y garantizar la seguridad del edificio.

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Por el momento se desconocen las causas que han originado el incendio, que están siendo investigadas.