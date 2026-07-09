La fiebre por la Roja toma las calles: Estos son los pueblos de la Ribera que montan pantallas para ver el España-Bélgica

La clasificación de la selección española de fútbol para disputar los cuartos de final de la Copa Mundial ha reactivado el sueño a los españoles de volver a levantar el título dieciséis años después de la victoria (1-0) contra Países Bajos en Sudáfrica gracias al legendario gol de Iniesta durante la prórroga.

Los municipios de la Ribera se preparan para ver en comunidad el próximo partido de la selección española que se disputará este viernes 10 de julio a las 21:00 h. Varios ayuntamientos instalarán pantallas gigantes con el objetivo de que el partido de cuartos de final 2026 de la selección se pueda viviren armonía.

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Entre los municipios que han confirmado la instalación de pantallas en la calle figuran Carcaixent, que colocará la pantalla en la Plaça Major; Carlet lo hará en la avenida Blasco Ibáñez, Sollana también la montará en la plaza, mientras que Real cita a los vecinos del municipio para ver el partido en las pantallas de la orquesta y Montserrat habilitará la Casa de la Cultura para seguir el partido.