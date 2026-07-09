Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alertas ola de calorHijo Aznar y Ana BotellaViaducto MislataReina del Flow Roig ArenaViolinista TavernesPermisos ola de calorAccidente en Valencia hoy
instagramlinkedin

La fiebre por la Roja toma las calles: Estos son los pueblos de la Ribera que montan pantallas para ver el España-Bélgica

Carcaixent, Carlet o Sollana son algunos de los municipios que instalarán pantallas para ver el partido este viernes, mientras Montserrat habilita la casa de la cultura y Real aprovecha la infraestructura de la orquesta

Lamine Yamal conduce un balón durante un partido del Mundial.

Lamine Yamal conduce un balón durante un partido del Mundial. / JEFFREY MCWHORTER / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Inés Hernández Lladró

Alzira

La clasificación de la selección española de fútbol para disputar los cuartos de final de la Copa Mundial ha reactivado el sueño a los españoles de volver a levantar el título dieciséis años después de la victoria (1-0) contra Países Bajos en Sudáfrica gracias al legendario gol de Iniesta durante la prórroga. 

Los municipios de la Ribera se preparan para ver en comunidad el próximo partido de la selección española que se disputará este viernes 10 de julio a las 21:00 h. Varios ayuntamientos instalarán pantallas gigantes con el objetivo de que el partido de cuartos de final 2026 de la selección se pueda viviren armonía.

Noticias relacionadas

Entre los municipios que han confirmado la instalación de pantallas en la calle figuran Carcaixent, que colocará la pantalla en la Plaça Major; Carlet lo hará en la avenida Blasco Ibáñez, Sollana también la montará en la plaza, mientras que Real cita a los vecinos del municipio para ver el partido en las pantallas de la orquesta y Montserrat habilitará la Casa de la Cultura para seguir el partido.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents