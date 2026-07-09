La fiebre por la Roja toma las calles: Estos son los pueblos de la Ribera que montan pantallas para ver el España-Bélgica
Carcaixent, Carlet o Sollana son algunos de los municipios que instalarán pantallas para ver el partido este viernes, mientras Montserrat habilita la casa de la cultura y Real aprovecha la infraestructura de la orquesta
Inés Hernández Lladró
La clasificación de la selección española de fútbol para disputar los cuartos de final de la Copa Mundial ha reactivado el sueño a los españoles de volver a levantar el título dieciséis años después de la victoria (1-0) contra Países Bajos en Sudáfrica gracias al legendario gol de Iniesta durante la prórroga.
Los municipios de la Ribera se preparan para ver en comunidad el próximo partido de la selección española que se disputará este viernes 10 de julio a las 21:00 h. Varios ayuntamientos instalarán pantallas gigantes con el objetivo de que el partido de cuartos de final 2026 de la selección se pueda viviren armonía.
Entre los municipios que han confirmado la instalación de pantallas en la calle figuran Carcaixent, que colocará la pantalla en la Plaça Major; Carlet lo hará en la avenida Blasco Ibáñez, Sollana también la montará en la plaza, mientras que Real cita a los vecinos del municipio para ver el partido en las pantallas de la orquesta y Montserrat habilitará la Casa de la Cultura para seguir el partido.
- Un joven de Alfarb fallece ahogado cuando se bañaba en el Xúquer en Sumacàrcer
- Doce alumnos de Algemesí se quedan sin plaza para iniciar primero de Bachillerato
- Cuatro detenidos por la muerte de un trabajador sin contrato en un edificio en construcción de Alzira
- Castelló asigna un agente de la Policía Local para mantener el orden en la piscina
- Diecinueve alumnos de Sueca se quedan sin plaza en valenciano en el único instituto público de la ciudad
- Acuerdo 'histórico' para reactivar las obras de urbanización del mayor polígono de Alzira tras 25 años de parálisis
- Las obras de la variante de Carlet sacan a la luz una necrópolis andalusí del siglo VII
- Una especie invasora coloniza de orilla a orilla un tramo de 800 metros del Xúquer en Fortaleny