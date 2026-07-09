El Gobierno destina más de 35 millones a proyectos de reconstrucción en l'Alcúdia y Sollana tras la dana

La comisionada especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Pérez, ha visitado l’Alcúdia y Sollana para comprobar el avance de la reconstrucción en ambos municipios. Pérez ha explicado que el balance actual refleja “un fuerte impulso en la tramitación y ejecución de los expedientes de estas dos localidades valencianas”. En el caso de l'Alcúdia, se han registrado 28 memorias valoradas por un importe total que supera los 34,1 millones de euros. Del total, 22 ya se encuentran aprobadas, lo que supone una inyección directa de 24.552.007 euros, con un grado de aceptación del presupuesto que se sitúa en un 77,02%.

La comisionada ha indicado que las inversiones se están destinando, de forma prioritaria, a servicios públicos municipales, como alcantarillado, saneamiento, instalaciones deportivas y centros educativos. A nivel técnico, destacan proyectos de gran envergadura ya planificados, como la reparación del Ayuntamiento (6,84 millones de euros), la pavimentación de vías urbanas (2,35 millones) y la recuperación de la red de alumbrado público (2,51 millones).

Por otra parte, Zulima Pérez, ha afirmado que en el municipio de Sollana se ha alcanzado el 100% del presupuesto consignado. La comisionada ha destacado “la máxima eficacia administrativa de este consistorio con sus seis memorias valoradas totalmente aprobadas por un importe de 10.696.578 euros”. Estos expedientes están centrados casi en su totalidad en la recuperación del entorno agrario, con cinco proyectos destinados a infraestructuras viarias municipales no urbanas (caminos rurales) y uno a la red de alcantarillado y depuración.

La comisionada ha resaltado como la movilización de recursos interministerial está siendo clave en toda la zona. En L'Alcúdia, el Ministerio de Política Territorial aporta más de 37,3 millones de euros para infraestructuras y las ayudas del Ministerio de Agricultura superan los 9,4 millones de euros. En Sollana, Política Territorial ha otorgado casi 10,7 millones de euros y Agricultura destina más de 4,2 millones, destacando grandes partidas para la reparación de sus vías rurales.

Además, ha recordado que “este impacto presupuestario se extiende de manera decisiva a otros municipios vecinos”. Algemesí, por ejemplo, canaliza más de 127,7 millones de euros provenientes del Ministerio de Política Territorial, mientras que a Guadassuar se destinan casi 6 millones de euros de Política Territorial y una fuerte inversión superior a los 2,6 millones destinada exclusivamente a reparar el ciclo urbano del agua.