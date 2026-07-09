El ministerio crea en Alzira un octavo juzgado para aliviar el atasco, aunque no entrará en servicio hasta noviembre de 2027

El mismo día que se ha completado el traslado de todos los órganos judiciales de Alzira al nuevo Palacio de Justicia, una infraestructuras que abrió sus puertas la semana pasada tras décadas de reivindicaciones, el Ministerio de Justicia publicaba el decreto de modificación de la planta judicial que contempla la creación de una octava plaza en el partido judicial de Alzira, una aspiración no tan antigua como la nueva sede pero igualmente necesaria para descongestionar unos juzgados que soportan una elevada carga de trabajo y que, en algún caso, se traduce en señalamientos para el año 2028, lo que evidencia una situación de colapso.

Con todo, habrá que esperar, ya que si bien la octava plaza de Alzira es una de las 368 de nueva creación en Tribunales de Instancia de toda España, no se prevé su entrada en funcionamiento hasta el 1 de noviembre de 2027, según han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia, que explican que los nuevos órganos creados -500 en esta resolución- entrarán en funcionamiento de forma escalonada a petición del Consejo General del Poder Judicial. La resolución del ministerio destaca que en la creación de los nuevos órganos judiciales se ha tenido en cuenta la carga de trabajo que soportan, las propuestas realizadas por los diferentes Tribunales Superiores de Justicia en sus memorias y las propuestas de las Comunidades Autónomas.

Xàtiva recupera la Sección de Violencia sobre la Mujer

La resolución del ministerio, por otra parte, modifica la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Alzira para excluir el partido judicial de Xàtiva, una demanda que la capital de la Costera ve atendida y reforzada además con la creación de un quinto juzgado, de forma que la jurisdicción de la sala de la Ribera se limitará a los partidos de Alzira y Carlet.

“Es una buena noticia para todos contar con este nuevo juzgado que, junto a la disponibilidad de más salas de vistas en el Palacio de Justicia, tiene que ayudar a acelerar la agenda”, ha destacado el decano del Colegio de Abogados, Agustín Ferrer, que incide en que la creación de esta octava plaza abre el camino para dividir las jurisdicciones de unos juzgados que actualmente son mixtos para crear juzgados especializados, siguiendo el modelo que ya funciona en Gandia o Denia.

El estreno del nuevo Palacio de Justicia, sobredimensionado para posibilitar futuras ampliaciones ya que tiene capacidad para trece juzgados, como se encargó de destacar la consellera de Justicia, Nuria Martínez, en la inauguración, representa un primer paso para reducir listas de espera y mejorar el funcionamiento de los juzgados, pero el presidente del Tribunal de Instancia de Alzira, David Cabrera, advertía recientemente en una entrevista concedida a Levante-EMV que el partido judicial también necesitaba más medios humanos debido a la carga de trabajo que soporta, con una ratio de cerca de 20.000 habitantes por cada órgano judicial, lo que no dudó en calificar de “barbaridad”. Cabrera apoyaba la petición de una nueva plaza que había solicitado la Conselleria de Justicia, pero advertía que debía lleva aparejada la llegada de un nuevo Letrado de la Administración de Justicia y de funcionarios, ya que advertía que la entrada de nuevos casos mantiene una línea ascendente.

Agustín Ferrer incide en que la asignación de un nuevo juez y la disponibilidad de salas de vistas suficientes en la nueva sede judicial -el déficit de salas ha sido un lastre que ha contribuido a retrasar la celebración de juicios- debe contribuir a aliviar el atasco que soportan algunos juzgados “que están realmente colapsados”. Ferrer aludía recientemente a la situación de la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de Alzira, que calificó de “insostenible”, y también mostraba su preocupación por la situación del juzgado número 3.

El decano del Colegio de Abogados de Alzira ha reconocido que también se está reclamando que se vuelva a desplazar una juzgado de lo penal a Alzira, si bien en estos momentos se consideraba más necesaria la creación de la octava plaza. La disponibilidad de espacio en la nueva sede judicial reactivará esta petición. “Ahora puede venir sin ningún problema”, comenta Ferrer.