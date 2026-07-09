El Palau de Justicia de Alzira ya acoge todos los juzgados tras completarse el traslado

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha anunciado este jueves que el nuevo Palacio de Justicia de Alzira está ya plenamente operativo tras completarse el traslado de los órganos judiciales, a una nueva sede que acaba con la dispersión y que los operadores jurídicos y la ciudadanía de la comarca han reivindicado durante treinte años.

La conselleria había planificado ese traslado de los diferentes órganos judiciales para garantizar la continuidad del servicio, que e se ha realizado entre el 1 y el 9 de julio conforme al calendario previsto. En este sentido, el 1 de julio se trasladaron la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), el Cuerpo Médico Forense, el Gabinete Psicosocial, la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) y el servicio de Violencia sobre la Mujer. El día 2 se trasladaron los Juzgados Mixtos números 5 y 6 y el día 3, los Juzgados Mixtos números 4 y 7.

El lunes, 6 de julio, fue el turno para el Juzgado Mixto número 3 y el Registro Civil; el día 7, el Juzgado Mixto número 1, el Servicio Común General y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos; el día 8, la Fiscalía; y, finalmente, el día 9, el Juzgado Mixto número 2, completándose así el traslado de todos los órganos judiciales a las nuevas instalaciones.

Por su parte, la titular de Justicia ha subrayado que “con una inversión superior a los 23 millones de euros, esta actuación da respuesta a una demanda histórica de Alzira y permite concentrar en un único edificio todos los órganos judiciales del partido judicial, mejorando tanto la atención a la ciudadanía como las condiciones de trabajo de los profesionales”.

La finalización del traslado de los órganos judiciales va a permitir desarrollar ya la actividad judicial en un edificio diseñado para responder a las necesidades actuales y futuras de la Administración de Justicia, con espacios más funcionales, accesibles y eficientes.

Características de la nueva sede

El nuevo Palacio de Justicia de Alzira se erige en un edifico de cinco plantas ubicado en la Avenida Luis Suñer, 35, en una parcela de 4.800 m2 cedida por el ayuntamiento. El edificio tiene más de 11.000 m2 que alberga los ocho juzgados que tiene el partido judicial y una capacidad para acoger hasta 13 unidades judiciales. Dispone de 43 salas para distintos usos, 71 despachos y un aparcamiento de 65 plazas. Esta nueva sede, tiene como finalidad dar servicio a más de 141.000 habitantes de los 23 municipios que componen este partido judicial.

Más de 700 usuarios al día

“Esta infraestructura permite mejorar tanto las condiciones de trabajo de los cerca de 200 profesionales que prestan servicio en estas dependencias como la atención que reciben las más de 700 personas usuarias que acceden diariamente a ellas”, ha destacado Martínez.

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Por último, la consellera ha incidido que “esta nueva sede es una muestra más del compromiso de la Generalitat por ofrecer unos mejores servicios a los valencianos, en concreto, mejorando la prestación del servicio público de Justicia en la capital de La Ribera”.