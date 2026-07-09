El PSPV de Sueca sostiene que la liquidación del presupuesto "demuestra" que "no era necesario" subir el IBI un 35 %

El PSPV-PSOE de Sueca ha defendido que la liquidación del presupuesto municipal de 2025 evidencia que la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 35 % aprobada el pasado ejercicio "no respondía a una necesidad económica del ayuntamiento", sino que obedecía a una decisión política vinculada al cambio de gobierno que se produjo el verano anterior a través de una moción de censura.

Los socialistas aluden a varios datos de la liquidación económica para sostener que las cuentas municipales presentaban una situación de solvencia suficiente, incluso sin el incremento de la presión fiscal sobre los propietarios de inmuebles del municipio.

Según la formación, actualmente en la oposición, el Ayuntamiento de Sueca cerró 2025 con una capacidad de financiación o superávit de 8.857.384,92 euros, una cifra que, a su juicio, refleja que la administración local disponía de margen económico para afrontar sus compromisos financieros sin necesidad de incrementar la recaudación del IBI.

A este dato se suma un remanente de tesorería para gastos generales de 6.549.260,25 euros, un indicador que mide la liquidez disponible del consistorio y que, según el PSPV, confirma la estabilidad de las finanzas municipales al cierre del ejercicio.

El gobierno municipal (Sueca per Davant, Compromís y PP) defendía días atrás, en base a esos mismos datos, que la mejora sustancial en la situación económica del ayuntamiento es producto de las medidas adoptadas por la coalición para revertir una situación heredada que obligó a aprobar un Plan Económico Financiero. La delicada situación económica fue el argumento utilizado para justificar la moción de censura en el verano de 2024.

Más ingresos por el IBI

La formación socialista destaca además que durante 2025 el ayuntamiento ingresó 2.851.510,48 euros más por el IBI que en 2024, consecuencia directa de la actualización del impuesto.

En este sentido, el PSPV sostiene que, incluso eliminando ese incremento extraordinario de ingresos, las cuentas municipales habrían seguido presentando un saldo positivo de 3.697.749,77 euros, cifra que consideran suficiente para garantizar el funcionamiento ordinario del consistorio.

A juicio de los socialistas, estos datos desmontan el argumento de que la subida del impuesto era imprescindible para asegurar la viabilidad económica del ayuntamiento.

Críticas por la amortización de deuda

El PSPV centra también parte de sus críticas en el destino final de los recursos obtenidos. Según explica, la normativa de estabilidad presupuestaria obliga a que, cuando un ayuntamiento registra superávit y no puede destinarlo íntegramente a nuevas inversiones, parte de esos fondos se utilicen para amortizar deuda financiera.

Los socialistas sostienen que esta circunstancia ha provocado que cerca de cinco millones de euros se hayan destinado a reducir la deuda con las entidades bancarias, en lugar de poder emplearse en nuevas inversiones municipales, mejoras de servicios públicos o actuaciones de interés para la ciudadanía.

El grupo socialista considera que esta situación evidencia que el incremento de la presión fiscal no respondía a una necesidad real de financiación, sino que generó unos ingresos adicionales que finalmente no repercutieron de forma directa en la mejora de los servicios municipales.

Debate político

La liquidación presupuestaria vuelve a situar la situación económica del Ayuntamiento de Sueca en el centro del debate político municipal. Mientras el PSPV interpreta las cifras como una demostración de que el consistorio gozaba de una posición financiera saneada antes y después de la subida del IBI, la oposición mantiene que los datos acreditan que existían recursos suficientes para evitar un incremento de la carga fiscal sobre vecinos y empresas.

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Los socialistas concluyen que la evolución de las cuentas municipales demuestra que el Ayuntamiento disponía de capacidad económica, liquidez y margen presupuestario para garantizar la prestación de los servicios públicos sin recurrir al aumento del principal impuesto municipal, insistiendo en que la liquidación de 2025 "habla por sí sola" sobre el estado real de las finanzas locales.