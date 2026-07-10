Sumacàrcer apela a la prudencia de los bañistas tras la última víctima mortal: "El río tiene sus peligros y no podemos poner 50 socorristas"

El alcalde de Sumacàrcer, David Pons, ha realizado de nuevo llamamiento a extremar la prudencia a todos los usuarios del área recreativa de l’Illa de Esgoletja y demás bañistas que acuden a refrescarse al Xúquer tras la muerte este miércoles de un joven de Alfarb de 22 años cuando se bañaba en el río. Pons se ha mostrado consternado y ha recordado que “el río tiene muchos peligros escondidos” por lo que no caben “confianzas”.

David Pons, no obstante, ha recordado que la seguridad en el Xúquer no es competencia municipal, ya que se trata de un espacio natural por lo que no es posible aplicar medidas por iniciativa propia. El munícipe subraya que por la extensión del río no es viable establecer mecanismos de vigilancia durante la temporada de verano. “No podemos poner 50 socorristas”, señala el primer edil. El ayuntamiento insiste en que la única herramienta eficaz para garantizar la seguridad de los usuarios que cada verano acuden a este lugar para hacer frente a las altas temperatura es la prudencia.

La muerte de un joven que había acudido con unos amigos a disfrutar de unos momentos de ocio en el área recreativa de l’Illa de l’Esgoletja ha causado consternación tanto en Alfarb, localidad del fallecido, donde el ayuntamiento ha decretado dos días de luto, como en Sumacàrcer. También la UE l'Alcúdia, equipo de fútbol al que perteneció el joven fallecido, Sergio Bosch, ha lamentado la pérdida y le ha dedicado un emotivo recuerdo. Se trata de la primera víctima mortal este verano en este tramo del Xúquer, muy concurrido los fines de semana y durante jornadas de fuerte calor. La situación no es nueva ya que en años anteriores otras personas han perdido la vida en este tramo del Xúquer.

El alcalde de Sumacàrcer apela a la prudencia de todos los bañistas y señala que es un mensaje que están “cansados de repetir” desde el ayuntamiento.

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El área recreativa de l’Illa de l’Esgoletja se localiza a la orilla del Xúquer, muy cerca del casco urbano de Sumacàrcer, y cada verano acuden familias y grupos de amigos para refrescarse y hacer más llevaderas las altas temperaturas. El río genera en esta zona un remolino que resulta peligroso para aquellas personas que lo desconocen, si bien los bañistas que frecuentan la zona alertan de que no es único peligro del río, por lo que no se puede bajar la guardia.