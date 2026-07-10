El aragonés Juan Soria refuerza la medular del Alzira y Llorenç Casas el lateral izquierdo

Juan Soria es el segundo jugador que incorpora a la UD Alzira 26-27 en el centro del campo azulgrana. Con 21 años ha jugado esta temporada en el Casetas de la Tercera División aragonesa donde disputó 31 partidos y un total de 1.656 minutos.

Llorenç Casas. / Levante-EMV

Soria se formó en la cantera del SD Huesca donde pasó por los diferentes equipos del club azulgrana. Con 18 años debutó en el Huesca B en Tercera. En la 2023-24 salió al Sabiñánigo, de la Preferente aragonesa y al año siguiente volvió al Huesca B.

Sin tiempo para el descanso, el conjunto alzirista ha presentado al décimoquinto jugador de su plantilla. Se trata de Llorenç Casas, lateral izquierdo de largo recorrido, de 24 años, que esta temporada ha jugado en el Crevillent.

Natural de Bélgida (Valle de Albaida), se formó en las categorías inferiores del Atzeneta y como juvenil debutó en Segunda B con el conjunto naranja el 20 de febrero de 2021 contra el At. Levante. Jugó este y otro partido en la desaparecida categoría de bronce en campo del Espanyol B. También jugó otros seis partidos la siguiente campaña en Tercera con 19 años. En busca de minutos, fichó en el Olímpic de Xàtiva en Preferente, donde fue un fijo para el alzireño Xavi Candel primero y Tomás Mateu después. Disputó 2.800 minutos en 33 partidos, 31 como titular y marcó dos goles.

En 2023 volvió a su club de origen, el Atzeneta donde gozó de 25 partidos y poco más de 1.000 minutos con Berna Ballester. La siguiente temporada no empezó contando para Sergio Campos pero sí para el ex azulgrana Fran Giménez en el tramo final liguero.

Noticias relacionadas

Este año, en el Crevillent, ha jugado 979 minutos en 19 partidos, 10 como titular. Contra el Alzira jugó en la jornada 2, en los últimos 12 minutos de partido.