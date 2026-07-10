Los bomberos socorren a una trabajadora de un hotel en Almussafes y sofocan un incendio en Carcaixent
Inés Hernández Lladró
Los bomberos del consorcio han actuado este jueves en dos intervenciones en la comarca de la Ribera. La primera de ellas tuvo lugar en Almussafes, donde rescataron a una mujer a través de la fachada de un hotel tras sufrir una caída por la que necesitaba asistencia médica. La segunda intervención ocurrió en Carcaixent al declararse el incendio en una vivienda, situada en una planta baja.
El rescate en un hotel de Almussafes terminó con el traslado de la trabajadora en ambulancia para recibir asistencia médica. Los efectivos colaboraron con los servicios sanitarios desplazados al establecimiento para asegurar la evacuación de la mujer.
Por su parte, la rápida actuación de los bomberos permitió no tener que lamentar daños personales en el incendio de una vivienda situada en una planta baja en Carcaixent.
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