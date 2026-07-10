Cullera mejora la accesibilidad de sus playas con nuevas sillas anfibias y grúas

Las playas de Cullera han dado un nuevo paso en materia de accesibilidad con la incorporación de nuevo equipamiento destinado a mejorar el acceso al baño de las personas con movilidad reducida. La actuación, financiada mediante una subvención de la Diputación de Valencia con cargo a los fondos europeos Next Generation, permitirá renovar y ampliar los recursos de una playa, la de Sant Antoni, que el ayuntamiento reivindica como la primera accesible de España y que este año celebra cuatro décadas consecutivas luciendo la Bandera Azul. También se mejora este equipamiento en El Racó, Los Olivos y la zona del edificio Espacio.

Las autoridades locales y de la diputación, esta mañana, en Cullera. / Levante-EMV

La nueva dotación está formada por 12 sillas anfibias, ocho grúas de transferencia y diez módulos de pasarelas accesibles, unos elementos que facilitarán tanto el desplazamiento sobre la arena como la entrada al mar en condiciones de mayor seguridad, comodidad y autonomía. Cullera contaba en veranos anteriores con diez sillas, dos en cada playa, y dos de reserva. Con esta inversión pasa a tener tres sillas en cada playa, además de renovar las antiguas.

El nuevo material ha sido presentado este viernes por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, en la playa de Sant Antoni. Ambos han destacado la importancia de continuar invirtiendo en la eliminación de barreras para garantizar que todas las personas puedan disfrutar del litoral en igualdad de condiciones.

Uno de los puntos accesibles en la playa de Cullera. / Levante-EMV

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha recordado que Sant Antoni "fue en su día la primera playa accesible de toda España" y ha subrayado que disponer de playas adaptadas "es una necesidad para que las personas con alguna discapacidad o movilidad reducida puedan disfrutar de una de las mejores playas del Mediterráneo". Asimismo, ha destacado que Sant Antoni suma ya 40 años consecutivos obteniendo la Bandera Azul, un reconocimiento que acredita tanto la calidad ambiental de sus aguas como la excelencia de sus servicios.

Mayor ha señalado además que la ayuda concedida por la Diputación permitirá mantener las instalaciones "en un excelente estado" y seguir ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios. El alcalde ha recordado igualmente que Cullera dispone actualmente de cuatro playas accesibles, lo que convierte al municipio en uno de los destinos turísticos valencianos con mayor oferta de servicios adaptados.

Material para 19 municipios

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha afirmado que "las administraciones tenemos la obligación de garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de las playas de la Comunitat Valenciana". En este sentido, ha explicado que la convocatoria permitirá dotar a 19 municipios valencianos de un total de 66 nuevas sillas anfibias, gracias a una inversión de 228.000 euros financiada con fondos europeos Next Generation, destinada a reforzar la accesibilidad del litoral provincial.

La renovación del equipamiento de Sant Antoni responde también al incremento de usuarios que cada verano utilizan el servicio de baño adaptado. Además de las sillas anfibias y las grúas de transferencia, la playa cuenta con itinerarios accesibles hasta la orilla, módulos adaptados con vestuarios, aseos y duchas, zonas de sombra reservadas y personal especializado que presta asistencia durante el baño.

La apuesta de Cullera por la inclusión va más allá de la accesibilidad física. El consistorio trabaja también junto a Asindown en el proyecto "Cullera te lo pone fácil", una iniciativa con la que pretende convertir al municipio en el primer destino turístico de España adaptado cognitivamente, facilitando la comprensión de espacios, servicios e información a personas con discapacidad intelectual y dificultades de comprensión.

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Con esta nueva inversión, Cullera refuerza un modelo turístico basado en la accesibilidad universal y en la eliminación de barreras, consolidando una trayectoria de varias décadas en la que la inclusión se ha convertido en uno de los principales ejes de desarrollo de sus playas.